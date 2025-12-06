José Jerí sobre inhabilitación a Delia Espinoza: "El Congreso es autónomo para decidir"

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí se refirió a la reciente inhabilitación por 10 años que el Pleno del Congreso aprobó contra Delia Espinoza para que no ejerza función pública y señaló que el Parlamento tiene autonomía para decidir.

"Estamos en un Estado de derecho"

Durante su visita a Piura, el mandatario fue consultado por la reciente decisión del Congreso para inhabilitar a Delia Espinoza, así como el levantamiento del fueron fiscal, que permitirá iniciar un proceso de acusación penal de manera formal por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones.

Todo ello, en el marco de una acusación constitucional en el que estaban también implicados los fiscales Juan Carlos Villena, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez, por haber aprobado supuestamente el reglamento de 'Actuación Fiscal en la Investigación del delito'. Este fue publicado en octubre del 2024 frente ante un vacío legal de la Ley 32130 que otorgaba la investigación preliminar a la Policía Nacional.

"Bueno, el Congreso es autónomo plenamente para poder decidir conforme a sus atribuciones. Así que, cada uno que se sienta afectado en sus derechos, seguramente accionará en otras instancias", señaló.

Resaltó que su posición es que cada institución del Estado es autónoma y las decisiones que se toman, en este caso la del Parlamento, debe de "respetarse", ya que "estamos en un Estado de derecho".

José Jerí sobre inhabilitación de Delia Espinoza: El Congreso es autónomo. Cada uno que se siente afectado en sus derechos, seguramente accionará en otras instancias



Inhabilitación de Delia Espinoza

Durante la mañana del 3 de diciembre se realizó la sustentación y derecho a la defensa de la magistrada, luego del debate empezó la votación pero no llegaron a los votos necesarios, por lo que se descartó la inhabilitación, aunque si se aprobó la formación de causa penal contra la fiscal suprema.

Sin embargo, los congresistas que impulsaban la denuncia constitucional presentaron dos pedidos de reconsideración. Estas reconsideraciones son mecanismos parlamentarios que permiten repetir la votación cuando se considera que hubo errores o que el resultado debe revisarse. Con ello, el tema volvió a debatirse en el Pleno.

El segundo intento se dio en horas de la tarde, por lo que el Pleno volvió a debatir el caso, esta vez, en una sesión con 116 parlamentarios presentes, que derivó finalmente en la inhabilitación de la magistrada con 71 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones.

Sin embargo, tras esta nueva votación se presentaron 2 reconsideraciones que fueron sometidas a voto, ambas siendo rechazadas por mayoría. Esto significó que no había forma de volver atrás y que el Congreso debía pronunciarse de manera definitiva sobre el proyecto de resolución legislativa.

Es por esta decisión del Parlamento que el presidente José Jerí consideró que el Congreso, como institución del Estado, es un organismo autónomo y su decisión se debe respetar.

