Nuevo fenómeno meteorológico se registrará en la selva sur del Perú: ¿Qué se espera para este fin de semana?

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

¡Para tener en cuenta! El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de un nuevo evento meteorológico para este fin de semana en la selva peruana. A continuación, te contamos los detalles para que tomes todas las prevenciones del caso, si es que estás en las ciudades donde ocurrirá este suceso climático.

¿Qué evento climatológico ocurrirá?

A través de sus plataformas institucionales, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente informó el ingreso al territorio nacional del tercer friaje del año, del viernes 19 hasta el domingo 21 de junio.

De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, la masa de aire frío ingresará por la selva sur y se desplazará principalmente por la región Madre de Dios, favoreciendo la ocurrencia de precipitaciones de ligera a moderada intensidad.

Asimismo, dichas lluvias estarán acompañadas por descargas eléctricas, ráfagas de viento cercanas a los 35 kilómetros por hora y una mayor cobertura nubosa durante el día.

Los especialistas de la institución señalan que este evento generará también una disminución de las temperaturas, especialmente durante las horas diurnas. En la selva sur se prevén temperaturas mínimas cercanas a los 18 °C, mientras que las máximas oscilarán entre los 20 °C y 28 °C.

"El friaje es un fenómeno meteorológico caracterizado por el ingreso de aire frío proveniente del sur del continente, que modifica temporalmente las condiciones habituales del tiempo en la Amazonía peruana, generando descenso de temperaturas, aumento de la nubosidad y lluvias", explica el Senamhi.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y ejecutar las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.