Temblor en Perú, HOY 21 de enero: Magnitud y epicentro del ÚLTIMO sismo sentido este miércoles

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce los reportes detallados y actualizados sobre el último sismo sentido este miércoles, 21 de enero, en Perú, de acuerdo al más reciente boletín del Instituto Geofísico del Perú (IGP). ¿Cuál fue la magnitud y el epicentro del movimiento telúrico?

Sismo remeció Perú hoy, 21 de enero

Como se recuerda, nuestro país se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo. Esto ocasiona que los temblores sean recurrentes en el Perú y uno se sintió en la mañana de este miércoles, precisamente a las 5:35 a.m., según el Centro Sismológico Nacional, servicio que pertenece al IGP.

Asimismo, el boletín informativo del Censis detalla que este último movimiento telúrico de hoy tuvo una magnitud de 3.7 y se registró a 33 kilómetros al este de Máncora, en la provincia de Talara, región Piura.

La entidad adscrita al Ministerio del Ambiente también informó que esta actividad sísmica tuvo una profundidad de 27 kilómetros con un nivel de intensidad II-III en la escala de Mercalli Modificada, en el distrito de Máncora, sin que hasta el momento se reporten daños personales ni materiales.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0046

Fecha y Hora Local: 21/01/2026 05:35:09

Magnitud: 3.7

Profundidad: 27km

Latitud: -4.07

Longitud: -80.76

Intensidad: II-III Máncora

Referencia: 33 km al E de Máncora, Talara - Piura — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 21, 2026

Epicentro del sismo en Piura

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), indicó que el punto exacto del epicentro del último sismo que remeció Piura este miércoles, 21 de enero, se produjo en Casitas, Contralmirante Villar, en Tumbes.

También se reportó que el temblor tuvo coordenadas de latitud de -4.07 y longitud de -80.76 grados. Las autoridades locales exhortaron a la ciudadanía a mantener la calma y seguir las recomendaciones de los organismos de defensa civil.

Epicentro del último sismo sentido este 21 de enero.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Indeci también aconseja que, en caso de un desastre natural o actividad sísmica en Perú, se debe elaborar un plan de evacuación familiar y verificar las vías de salida. Asimismo, les recuerda tener siempre lista la mochila de emergencia, la cual debe incluir elementos esenciales y no perecibles para la atención básica en salud y de supervivencia. Entre ellos:

Agua potable (para al menos 24 horas).

Alimentos no perecibles.

Linterna y radio portátil con pilas de repuesto.

Botiquín de primeros auxilios y medicamentos personales.

Copia de documentos importantes en bolsas impermeables.

Dinero en efectivo.

Ropa de abrigo, manta o poncho.

Artículos de higiene personal.

Mascarillas y silbato para emergencias. En caso de que se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas. Asimismo, no olvides incluir artículos por si tienes mascota.

Para tomar decisiones informadas para la gestión de emergencias, es esencial conocer los detalles de los eventos sísmicos que ocurren en Perú, como el último sentido este miércoles, 21 de enero, con una magnitud de 3.7 a 33 km al E de Máncora, Talara, en Piura.