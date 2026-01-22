Se registra incendio cerca al penal de Lurigancho y moviliza varias unidades de bomberos

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Alrededor de las 4:19 de la tarde de este jueves 22 de enero, se registró el inicio de un incendio cerca al penal de Lurigancho. El siniestro continúa en atención a donde varias unidades del Cuerpo de Bomberos se han movilizado.

Incendio cerca al penal de Lurigancho

En el distrito de San Juan de Lurigancho, entre la avenida Santa Rosa de Lima Sur cruce con la avenida El Sol se viene registrando un siniestro que inició desde la tarde de este jueves.

Según el reporte propiciado por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el siniestro ha movilizado 8 unidades entre autobombas, ambulancias, una camión cisterna, entre otros.

Incendio en San Juan de Lurigancho cerca al penal

El hecho alertó a los vecinos que se encuentran alrededor del establecimiento penitenciario de Lurigancho debido a la cercanía con el incendio. Sin embargo, el INPE no ha indicado que el siniestro este ocurriendo en sus instalaciones.

De acuerdo al reporte del Cuerpo de Bomberos el incendio ha sido catalogado como un siniestro de tipo vivienda de material noble y estructuras. Los bomberos voluntarios continúan en la zona.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) brindó una recomendación ante la ocurrencia del incendio al indicar que se debe facilitar el trabajo de los bomberos y alejarse de la zona de emergencia.

Se registra un #IncendioUrbano en el cruce de las avenidas Santa Rosa y El Sol, distrito #SanJuanDeLurigancho (Lima). 8 unidades del @cgbvpoficial se encuentran en el lugar. Recuerda facilitar el trabajo de los bomberos y alejarte de la zona de la emergencia. pic.twitter.com/EUPijNNOml — COEN - INDECI (@COENPeru) January 22, 2026

¿Qué hacer ante la ocurrencia de un incendio?

Desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), recomiendan en primer lugar, mantener la calma y evacuar de inmediato a una zona segura. Asimismo, llamar al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a través de su central 116 .

Del mismo modo, evitar inhalar humo, taparse la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por su parte, no es recomendable evacuar hacia los pisos superiores cuando el incendio es en un edificio, debido a que el humo tiende a subir.

En caso de ocurrir un amago de incendio, el INDECI recomienda utilizar un extintor para apagarlo, siempre y cuando haya conocimiento de uso. De no ser así, se debe evacuar a una zona segura extrema, no usando los ascensores para transportarse.