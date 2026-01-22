RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Se registra incendio cerca al penal de Lurigancho y moviliza varias unidades de bomberos

Un incendio se registró desde las 4 de la tarde de este jueves 22 de enero cerca al penal de Lurigancho. Bomberos continúan atendiendo la emergencia y recomiendan alejarse de la zona.

Se registra incendio en SJL (COEN-Indeci)

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 22/01/2026

Alrededor de las 4:19 de la tarde de este jueves 22 de enero, se registró el inicio de un incendio cerca al penal de Lurigancho. El siniestro continúa en atención a donde varias unidades del Cuerpo de Bomberos se han movilizado. 

Incendio cerca al penal de Lurigancho

En el distrito de San Juan de Lurigancho, entre la avenida Santa Rosa de Lima Sur cruce con la avenida El Sol se viene registrando un siniestro que inició desde la tarde de este jueves.

Según el reporte propiciado por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el siniestro ha movilizado 8 unidades entre autobombas, ambulancias, una camión cisterna, entre otros.

El hecho alertó a los vecinos que se encuentran alrededor del establecimiento penitenciario de Lurigancho debido a la cercanía con el incendio. Sin embargo, el INPE no ha indicado que el siniestro este ocurriendo en sus instalaciones.

De acuerdo al reporte del Cuerpo de Bomberos el incendio ha sido catalogado como un siniestro de tipo vivienda de material noble y estructuras. Los bomberos voluntarios continúan en la zona.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) brindó una recomendación ante la ocurrencia del incendio al indicar que se debe facilitar el trabajo de los bomberos y alejarse de la zona de emergencia.

¿Qué hacer ante la ocurrencia de un incendio?

Desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), recomiendan en primer lugar, mantener la calma y evacuar de inmediato a una zona segura. Asimismo, llamar al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a través de su central 116

Del mismo modo, evitar inhalar humo, taparse la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por su parte, no es recomendable evacuar hacia los pisos superiores cuando el incendio es en un edificio, debido a que el humo tiende a subir.

En caso de ocurrir un amago de incendio, el INDECI recomienda utilizar un extintor para apagarlo, siempre y cuando haya conocimiento de uso. De no ser así, se debe evacuar a una zona segura extrema, no usando los ascensores para transportarse. 

