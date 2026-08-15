Ibai Llanos anuncia el 'Mundial de las comidas': este es el plato típico con el que Perú participaría

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El popular influencer español Ibai Llanos se encuentra nuevamente en boca de todos debido a que ha anunciado el 'Mundial de las comidas'. Esta nueva contienda digital ocurre un años después de que se viralice el 'Mundial de desayunos', en el que Perú se coronó campeón con el pan con chicharrón.

Ahora con la revelación de este nuevo proyecto, la gran pregunta que salta a la vista es con qué plato participará el país debido a que gracias a la amplia gastronomía que tenemos hay diversas opciones con las que puede participar en el citado concurso culinario.

Ibai Llanos anuncia el 'Mundial de las comidas': ¿quiénes participarán?

A través de sus redes sociales, el creador de contenido oriundo de Bilbao utilizó sus redes sociales para sorprender a más de uno a través de un video en el que brinda mayores detalles de lo que será esta novedosa competición que tendrá como objetivo elegir el mejor plato de comida del planeta.

Si bien el streamer de 31 años aún no fija la fecha de inicio del torneo, habilitó las plataformas oficiales para que la audiencia vote y postule los platillos que deberían defender la bandera de cada país. En esta ocasión serán un total de 16 naciones las que buscarán alcanzar la gloria en este certamen de gastronomía.

"Hace justo un año empezó el 'Mundial de Desayunos', un mundial totalmente histórico, con manifestaciones en la calle y con programas de televisión hablando sobre ello, un mundial que ganó Perú con el pan con chicharrón. Por lo tanto este año va a comenzar el 'Mundial de las comidas", se oye expresar a Ibai Llanos al inicio de un video difundido en sus redes sociales.

¿Con qué plato participará Perú en el 'Mundial de las comidas'?

Desde un principio, Llanos ha propuesto algunas ideas de aquellos platos típicos que podrían ser los que representen a naciones como España, México, entre otros. Sin embargo, la decisión final sobre las delegaciones participantes estará en manos del público mediante interacciones y comentarios.

En el audiovisual de Ibai se le observa presentando al ceviche como una posible opción a ser el representante de Perú dicha propuesta fue aceptada por diversos usuarios en los comentarios del material audiovisual.

"Perú de todas maneras con el ceviche", "Ceviche ¡A ganar otras vez!", "Obviamente ceviche peruano", "Estamos listos para una nueva victoria", "Nos llevamos la victoria otra vez con el ceviche", "Pon a prueba cualquier plato de Perú, todos son riquísimos", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

A un año de haber lanzado el 'Mundial de desayunos' en el que Perú se coronó campeón con el pan con chicharrón, el streamer español Iba Llanos anunció el 'Mundial de las comidas' en el que participarán un total de 16 naciones. Si bien es cierto, el creador de contenido ha propuesto el ceviche como opción para representar a nuetro país, serán los usuarios los que elijan el plato bandera con el que participará.