SISMO sacude Lima, HOY 28 de junio: ¿Cuál es el epicentro, la magnitud y que hacer ante un movimiento telúrico?

28/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Esta mañana, Lima ha registrado un sismo por la mañana de este domingo 28 de junio, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, descubre cómo reaccionar ante un evento igual o de mayor intensidad.

Sismo en Lima, ¿en dónde se registró y cuál fue la intensidad?

Dado que el país se encuentra en una zona altamente sísmica, los temblores son fenómenos comunes en la capital y en el territorio nacional en general. Teniendo en cuenta ello, esta mañana se ha anunciado la presencia de uno movimiento en la ciudad de Lima.

Según el reporte, se evidenció un movimiento telúrico que tuvo un impacto con una magnitud de 3.4 y fue registrado durante la mañana de este domingo 28 de junio en Cañete, Lima. De acuerdo lo informado por el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Ante la presencia de este evento sísmico que ocurrió a las 07:02 horas y tuvo como epicentro una zona ubicada a 10 kilómetros al sur de Calango, Cañete.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0388

Fecha y Hora Local: 28/06/2026,07:02:39

Magnitud: 3.4

Profundidad: 53 km

Latitud: -12.61

Longitud: -76.51

Intensidad: II-III Calango

Referencia: 10 km al S de Calango, Cañete - Limahttps://t.co/KSLBxfG2vS — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 28, 2026

De acuerdo con el reporte sísmico IIGP/CENSIS/RS 2026-0388, el evento tuvo una profundidad de 53 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -12.61 y longitud -76.51. La intensidad registrada fue de nivel II-III en la escala de Mercalli, lo que significa que el movimiento fue percibido de manera leve por la población y no habría tenido repercusiones significativas.

Finalidad del reporte sísmico publicado en la cuenta oficial

Con este reporte, el Instituto Geofísico del Perú informó que este tipo de avisos permiten conocer las características de los movimientos telúricos ocurridos en todo el territorio nacional. Esta labor resulta fundamental en el contexto actual, ya que la población permanece alerta ante la posibilidad de nuevos sismos y requiere datos oficiales para actuar de manera oportuna y prevenir riesgos.

De acuerdo con el sismo anunciado esta mañana en Cañete se suma a la actividad sísmica que constantemente es monitoreada por el IGP a través de sus monitoreos distribuidos en diferentes puntos del territorio nacional.

Finalmente, tomar acciones de precaución ante un nuevo temblor es una tarea de toda la comunidad para reducir los riesgos y evitar pérdidas. Por ello, es importante conocer el epicentro, la magnitud y demás detalles del último sismo reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), así como mantener la calma frente a un movimiento y contar con la participación y colaboración de toda la familia.