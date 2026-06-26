Sismo sacude Perú HOY, 26 de junio: Magnitud y epicentro del movimiento telúrico, según el IGP

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un reciente temblor se percibió en el país la tarde de hoy. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) detalló el epicentro exacto y la magnitud del sismo que sacudió a una parte de la población durante la tarde.

Sismo remece el sur del país hoy: Revisa todos los detalles aquí

Tras el contexto del terremoto en el país de Venezuela, el Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP notificó mediante sus redes sociales la ocurrencia de un temblor de regular profundidad. Según el reporte técnico definitivo, el movimiento de las placas tectónicas se produjo exactamente a las 3:48 p.m. de este viernes, alcanzando una magnitud de 3.8.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0382

Fecha y Hora Local: 26/06/2026,15:48:25

Magnitud: 3.8

Profundidad: 99 km

Latitud: -14.08

Longitud: -72.73

Intensidad: II Chuquibambilla

Referencia: 4 km al NO de Chuquibambilla, Grau - Apurímachttps://t.co/6RTPGS9crt — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 26, 2026

Del mismo modo, el organismo especializado del Ministerio del Ambiente especificó que el epicentro se localizó a 4 kilómetros al noroeste de Chuquibambilla, en la provincia de Grau, dentro del departamento de Apurímac. El informe añade que el foco sísmico se situó a 99 kilómetros de profundidad, registrando una intensidad de grado II en la localidad.

Ante esto, las autoridades de Defensa Civil reiteran la importancia de revisar la estructura de las viviendas y asegurar los objetos colgantes, además de mantener siempre libre la ruta de evacuación interna para evitar accidentes o tropiezos al momento de salir hacia las zonas seguras previamente señaladas en el exterior de los hogares.

La constante amenaza sísmica en la cordillera andina

Especialistas del IGP han recordado que el Perú se encuentra en una zona de alta actividad geodinámica debido a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, un proceso continuo que libera energía de manera constante a lo largo de toda la cadena montañosa de los Andes y la zona costera.

Por ello, los expertos en gestión de riesgos exhortan a las comunidades altoandinas a no bajar la guardia y a coordinar comunitariamente planes de respuesta rápida, especialmente en zonas de geografía accidentada donde los sismos pueden desencadenar desprendimientos de tierra o rocas en las carreteras.

.@Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 3.8 con epicentro en Chuquibambilla, Grau - Apurímac. pic.twitter.com/nnziE7N7JL — COEN - INDECI (@COENPeru) June 26, 2026

"El silencio sísmico en ciertas zonas del interior del país no significa ausencia de peligro, sino acumulación de energía que se liberará tarde o temprano", advierten los técnicos al analizar el comportamiento de las fallas locales activas que cruzan la sierra sur.

De esta manera, en paralelo a las emergencias meteorológicas que golpean a los países cercanos, el IGP confirmó que este sismo de magnitud 3.8 se sintió la tarde de este viernes 26 de junio en Apurímac, focalizado específicamente en el distrito de Chuquibambilla, Grau.