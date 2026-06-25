Terremoto en Venezuela: Bomberos peruanos fueron autorizados para viajar y brindar ayuda humanitaria

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la emergencia provocada por los recientes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, un contingente de 40 bomberos peruanos especializados en búsqueda y rescate han sido autorizado para viajar a Venezuela. Los efectivos esperan con urgencia el inicio del puente aéreo humanitario para ayudar a las víctimas.

Despliegue operativo frente a la tragedia

Según Exitosa, el equipo se encuentra preparado para intervenir en estructuras colapsadas, utilizando tecnología avanzada como sensores de vibración y cámaras de localización. Su misión principal es la búsqueda de personas atrapadas, aplicando protocolos internacionales para asegurar la eficacia de la ayuda brindada en el extranjero.

"Nosotros estamos activados desde el día de ayer, prácticamente tenemos 23 horas acá esperando las coordinaciones a nivel de país para la autorización de salida hacia el hermano país de Venezuela", señaló el brigadier mayor Carlos Gallardo, jefe de la unidad USAR.

La capacidad técnica de este grupo de rescate permitirá agilizar los trabajos de localización tras los devastadores terremotos. El personal está enfocado en garantizar una respuesta rápida ante la crisis, trabajando en coordinación con las autoridades para asegurar el bienestar de los damnificados venezolanos.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Al menos 40 bomberos de la USAR recibieron autorización para viajar a Venezuela y brindar apoyo en búsqueda y rescate tras el doble terremoto que se registró en dicho país. Al respecto, el brigadier mayor Carlos Gallardo, jefe de esta unidad,... pic.twitter.com/hDlpx9mcVV — Exitosa Noticias (@exitosape) June 25, 2026

Coordinaciones para el puente humanitario

Hasta el momento, 33 efectivos del equipo de rescata ya han sido autorizados para participar en esta misión de auxilio. El grupo permanece en la Compañía de Bomberos N°65 de San Martín de Porres, esperando los detalles logísticos necesarios para iniciar su viaje a Venezuela.

El despliegue depende de las coordinaciones finales para concretar el puente aéreo humanitario destinado a socorrer al país llanero. Los bomberos mantienen su disposición total para partir en cuanto se definan los detalles del vuelo que permitirá llevar su apoyo humanitario al lugar.

La participación de estos rescatistas es fundamental ante la magnitud de los daños causados por los sismos. La movilización de los 40 bomberos peruanos representa una respuesta efectiva para salvar vidas, siendo un esfuerzo coordinado para mitigar el impacto de esta emergencia en el país vecino.

Te lo cuentan y no lo crees. Qué desesperación tan grande. Se salvaron por un pelo. #Venezuela #Terremoto 🚨‼️🆘 pic.twitter.com/7rNILpCl4r — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026

La preparación del contingente incluye una logística detallada para asegurar su autonomía en Venezuela. El equipo sigue recibiendo a nuevos efectivos que se suman a la operación, reforzando la capacidad de respuesta ante las contantes réplicas registradas en la región.

La selección del personal se basa en su especialización en rescate en estructuras colapsadas y atención de emergencias mayores. Este trabajo conjunto asegura que el trabajo de los bomberos cuente con el respaldo necesario para enfrentar los desafíos.