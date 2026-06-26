Milagro en Venezuela: Bebé nace entre escombros tras devastadores sismos

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El nacimiento de un bebé en el estado de La Guaira se ha convertido en el símbolo de esperanza para Venezuela. Mientras los equipos de emergencia removían concreto buscando sobrevivientes, una mujer dio a luz entre las ruinas de un edificio colapsado por el potente terremoto.

Rescate heroico entre los restos

Las labores de auxilio en la zona afectada permitieron que los voluntarios y vecinos trabajaran coordinadamente. Ante la emergencia, improvisaron un espacio seguro para asistir el parto en plena calle, rodeados de polvo y escombros, logrando poner a salvo a la madre como al pequeño.

El parto ocurrió tras el doble movimiento telúrico de magnitudes 7.2 y 7.5 que afectó al país. Mientras el país registra decenas de réplicas, los equipos de rescate continúan su difícil labor buscando a personas que permanecen atrapadas bajo los escombros caídos.

La movilización ciudadana ha sido fundamental en estas estas horas críticas. Vecinos de sectores aledaños se han sumado a las tareas de remoción de escombros, usando herramientas básicas y sus propias manos para liberar los accesos obstruidos bajo los edificios caídos.

La zona de La Guaira presenta daños estructurales de gran escala. Muchas viviendas y edificios de uso público han colapsado, dificultando la entrada de maquinaria pesada. Los rescatistas priorizan la atención médica en el lugar para estabilizar a los sobrevivientes antes de realizar traslados hospitalarios.

#Venezuela | En medio de la tragedia que ha dejado a más de 500 personas fallecidas por los terremotos que azotaron al país el miércoles, se dio el milagro de la vida con el nacimiento de un bebé luego de que su madre sobreviviera al desplome de un edificio.



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Impacto de la catástrofe nacional

Esta tragedia natural ha dejado un saldo preocupante en el territorio venezolano. Las cifras oficiales indican que ya se han confirmado 235 personas fallecidas y más de 4.300 heridos. La magnitud del evento ha movilizado a rescatistas de diversas regiones para atender a los damnificados.

La prioridad de las autoridades es localizar a los cientos de desaparecidos y brindar atención médica urgente. La situación en el estado de La Guaira sigue siendo crítica, donde las estructuras dañadas representan un peligro latente para los sobrevivientes y los equipos de auxilio presentes.

#26Jun | Alertan que en el pueblo de El Junquito 12 edificaciones resultaron afectadas, entre negocios y viviendas, luego de los terremotos del miércoles, 24 de junio, según José Alvarado, un voluntario de empresa privada.



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El colapso de las vías de comunicación complica la logística de ayuda humanitaria hacia las zonas más aisladas. Las autoridades han solicitado mantener la calma y seguir las rutas de evacuación señaladas, evitando acercarse a edificaciones que presenten grietas visibles o daños estructurales considerables.

El sistema de salud nacional se encuentra operando bajo alta presión debido al elevado número de pacientes ingresados por traumatismos severos. Se han instalado puestos de socorro temporales en plazas públicas para descongestionar las salas de emergencias hospitalarias que presentan un desborde total de capacidad.