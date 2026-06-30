Sistema de Alerta Sísmica Peruano ya está operativo: Indeci evalúa integrarlo al SISMATE para alertas en celulares

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de la creciente preocupación por la amenaza de un gran terremoto en la costa central, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) anunció que el Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe) ya se encuentra operativo.

La noticia fue confirmada por Zarela Cieza, subdirectora de Preparación del Indeci, en diálogo con Exitosa, quien explicó que el sistema actualmente funciona a través de bocinas instaladas en instituciones y edificios, y que en una siguiente etapa podría integrarse al SISMATE, el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias, para enviar notificaciones directamente a los teléfonos celulares.

El funcionamiento del SASPe

Cieza detalló que el SASPE está diseñado para emitir alertas cuando se detecta un sismo de magnitud mayor o igual a seis, gracias al trabajo conjunto con el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

En su primera fase, el sistema permite que la población sea avisada mediante bocinas en lugares estratégicos, como instituciones públicas y edificios que lo tengan integrado. Este mecanismo busca brindar segundos vitales de anticipación para evacuar y protegerse antes de que llegue el movimiento telúrico.

La funcionaria subrayó que el sistema ya está operativo y que representa un avance significativo en la preparación del país frente a desastres naturales. Sin embargo, reconoció que aún falta ampliar su alcance para que la alerta llegue de manera masiva y directa a la ciudadanía.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Carlos Malpica, brigadier mayor del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y vocero del equipo USAR Perú, consideró que ante un eventual sismo en el país se debe reformular todo el sistema de gestión de riesgos.



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La integración con SISMATE

Respecto al SISMATE, Cieza explicó que actualmente está aplicado para otros peligros de monitoreo progresivo, como tsunamis o huaycos, pero no para sismos. La idea es que en una siguiente etapa se pueda acoplar al SASPE, de modo que los mensajes de alerta lleguen también a los celulares de la población.

Esto permitiría que, además de las bocinas, las personas reciban notificaciones inmediatas en sus dispositivos móviles, ampliando la cobertura y eficacia del sistema.

La funcionaria enfatizó que el objetivo es que la alerta temprana no se limite a ciertos edificios o instituciones, sino que alcance a toda la población, tal como ocurre en países como México, donde el sistema de alarmas sísmicas ha demostrado salvar vidas.

La puesta en marcha del SASPe marca un paso importante en la preparación del Perú frente a un eventual gran terremoto. Aunque el sistema ya funciona con bocinas en instituciones, la integración con el SISMATE será clave para que la alerta llegue de manera masiva y efectiva a la ciudadanía.

En un país altamente sísmico, contar con segundos de anticipación puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. El reto ahora es acelerar la implementación y garantizar que la tecnología esté al servicio de todos los peruanos.