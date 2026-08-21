SJM: Caen 'Los malditos del Grit', facción del Tren de Aragua dedicada a extorsionar en Lima Sur

21/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía logró capturar a dos presuntos integrantes de 'Los malditos del Grit', una peligrosa facción vinculada a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, durante un operativo realizado en San Juan de Miraflores. La banda es señalada de extorsionar a transportistas, comerciantes y talleres mecánicos de Lima Sur.

La intervención ocurrió la noche de ayer a la altura de la cuadra 12 de la avenida Salvador Allende, luego de que los agentes recibieran la denuncia de un ciudadano que era víctima de violentas exigencias económicas. La operación se desarrolló en flagrancia y permitió detener a los sospechosos mientras realizaban sus actividades ilícitas.

Delincuentes eran el terror de Lima Sur

Los detenidos fueron identificados como el ciudadano peruano, Lucio Roberto Jiménez Ochoa, alias Nino, y el colombiano Edward Fernando Duarte Ortíz, alias el Chano. Según el reporte policial, ambos pertenecerían al denominado Grupo de Respuesta Inmediata del Tren, cuyas siglas dan nombre a esta facción criminal.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el modus operandi consistía en exigir el pago de cupos a talleres mecánicos y empresas de transporte de la zona. Cuando las víctimas se negaban a entregar dinero, los delincuentes las amenazaban de muerte utilizando armas de fuego y explosivos para generar temor.

Durante el registro, los agentes incautaron una pistola, dos cartuchos de dinamita, dos teléfonos celulares, 100 gramos de marihuana y la motocicleta que presuntamente utilizaban para realizar los cobros extorsivos. Además, la Policía informó que esta organización también comercializaría droga a gran escala para financiar sus actividades criminales.

🔴🔵 SJM: caen "Los Malditos del Grit", facción del "Tren de Aragua" dedicada a la extorsión.



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Los dos intervenidos y los materiales incautados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, que continuarán con las investigaciones para determinar su responsabilidad y establecer si existen más integrantes involucrados en esta estructura criminal que operaría en distintos sectores de Lima Sur.

Caen presuntos sicarios de chofer de VIPUSA

Hace unos días, La Policía Nacional capturó a tres presuntos integrantes de una banda criminal que estarían implicados en el asesinato a balazos de un chofer de la empresa de transportes Vipusa, ocurrido mientras cubría su ruta en Villa El Salvador. El operativo se realizó durante la noche y permitió incautar armas, explosivos y celulares.

El despliegue estuvo a cargo de personal de la Dirincri, en coordinación con la Depincri de Villa El Salvador, en la intersección de las avenidas Separadora, Agro Industrial y César Vallejo. Los agentes intervinieron a tres personas que serían parte de la banda 'Los Cachorros NJ', vinculada a la organización criminal 'Los Mexicanos'.

Los detenidos fueron identificados como José Carlos Incha Uztigue Quiroz, alias 'Diablo'; Marco Joniel Zambrano Maldonado, alias 'Cachorro'; y Gabriel Alejandro Andrade Valera, alias 'Rata'. Según la información policial, entre los intervenidos hay un ciudadano peruano y dos ciudadanos venezolanos.

Es así que, estas capturas evidencian la creciente inseguridad que afecta a Lima Sur, donde extorsiones y ataques armados generan preocupación entre transportistas y comerciantes. Ante esta situación, la Policía intensifica sus operativos para desarticular organizaciones criminales, incautar armas y explosivos, e identificar a los responsables de hechos violentos que amenazan diariamente a la población.