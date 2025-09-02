SMP: Paradero de la Línea 36 no tiene resguardo policial pese a haber sufrido dos atentados en un día

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el doble ataque que sufrió la Empresa de Transportes 36 en su paradero inicial de San Martín de Porres, conocido como Camote, no se observó presencia policial en el lugar donde se registró el atentado.

Línea 36 no es protegida por PNP pese a ataques

Como se recuerda, la madrugada del último lunes 1 de septiembre, la empresa sufrió dos ataques en su paradero inicial, que se encuentra a unas cuadra de la avenida Carlos Izaguirre. En el primero, sujetos armados llegaron para abrir fuego contra la puerta metálica del lugar. Pasadas unas horas, aproximadamente a las 5:00 a. m. un criminal ingresó para disparar contra las unidades estacionadas y que estaban por iniciar el servicio.

Por esta razón, la compañía optó por paralizar su circulación hasta nuevo aviso, pues no tienen las garantias para poder salvaguardar las vidas de sus trabajadores.

Esta mañana un equipo de Exitosa llegó hasta el lugar de los hechos para constatar la seguridad policial tras el doble ataque, sin embargo, se dieron con la sorpresa de la ausencia de la Policía Nacional del Perú.

Minutos más tarde llegó una patrulla de la comisaría Sol de Oro, de esta descendió un efectivo que tocó la puerta del local, de donde salió un representante de la empresa con un cuaderno verde. El agente solo lo firmo y el patrullero se retiró dejando nuevamente el lugar desprotegido.

Línea 36 seguirá sin circular

Hasta donde se ha informado, los buses de la Línea 36 seguirán sin circular de manera indefinida, pues la empresa busca garantizar la seguridad de los trabajadores y de los propios usuarios. Exitosa captó a un grupo de choferes en el paradero atacado y manifestaron que no tienen la autorizaqción para brindar el servicio.

Cabe señalar que, el día del atentado uno de los trabajadores que fue testigo del segundo ataque, contó que la compañía no había informado del cobro de cupos y extorsión, del que creeen sufrir, debido a que estos ataques se suman a uno registrado hace algunos meses.

"Indignado, en parte por la falta de comunicación de los directivos de la empresa que no nos manifiestan. Porque estos [delincuente] no van a venir así nomás defrente a balearnos, entonces ya han tenido que comunicar a la directiva, pedir sus cupos y ellos han tenido que tener la responsabilidad de manifestarnos a nosotros", contó.

Asimismo explicó que él junto a otro empleado se salvaron de milagro, pues el arma se trabó, lo que permitió su escape del lugar, sin embargo, pidieron a las autoridades tomar las medidas correspondientes y más seguridad. Pero, lamentablemente, este pedido no es respondido pues el lugar atacado se encuentra desprotegido.