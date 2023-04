"Solo quiero encontrarlo y darle sepultura": Hijo de hombre desaparecido en Huaral no se rendirá

14/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El hijo de un hombre desaparecido en Huaral aseguró que no se rendirá hasta encontrar a su padre y darle la sepultura correspondiente. Además, llegó desde Lima para ser parte de los operativos de búsqueda y dar con el paradero de su papá, quien desapareció tras el deslizamiento de un cerro en Atavillos Bajo, en Huaral.

En comunicación con Exitosa, el pariente de la persona no habida recalcó que realizará todos los esfuerzos posibles para encontrar a su progenitor, ya que su único deseo es decirle adiós una última vez y sepultarlo adecuadamente.

"Es lo único que pido y suplico, quiero solamente encontrar a mi padre, a su cuerpo y llevarlo a mi pueblo y darle una pequeña sepultura. Lo sé y lo siento que está muerto, con vida ya no lo voy a encontrar. Nada más pido encontrar su cuerpo", dijo a nuestro medio.

Está destrozado

El deslizamiento de un cerro que golpeó al distrito de Atavillos Bajo dejó a tres personas desaparecidas. Una de ellas, es el padre de este ciudadano, quien señaló que estar desconsolado por la partida repentina de su papá. "Cuando recibí esta noticia, me sentí destrozado. Destrozado. No me imaginé que mi padre se fuera de esta manera y hasta ahora sigo así", indicó.

Las autoridades están en falta

El ministro de Justicia, José Telló, llegó a la comunidad de La Perla a tempranas horas de la mañana de hoy, donde fue consultado sobre las maquinarias que se iban a entregar para ayudar a remover los escombros. Al respecto, respondió que es difícil que dichos transportes lleguen a Atavillos Bajo por la magnitud del desastre.

Como respuesta, el presidente de una comunidad aledaña a La Perla aprovechó para pedir más apoyo a las autoridades. "Solamente tenemos una máquina. Nos dijeron ayer que iba a haber 5 o 6 máquinas, pero, mira, está avanzando lentamente", denunció.

Incluso, ellos mismos han optado por tomar acción con sus propias manos y ayudar a buscar a las personas desaparecidas, de las cuales pudieron encontrar a una mujer de 63 años. "Fuimos a la zona porque la conocemos y ubicamos donde estaba. Los bomberos y de rescate no conocen la zona, pero nosotros sí tenemos especialistas en este tipo de rescate", explicó.

De esta manera, el hijo de un hombre desaparecido en Huaral reafirmó que no se rendirá hasta hallar a su padre y sepultarlo en su pueblo tras ser víctima del terrible deslizamiento de un cerro en Huaral.