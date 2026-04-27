Suboficial PNP pierde la vida luego de violento choque con auto en cruce de avenidas Bolivia y Alfonso Ugarte

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un lamentable accidente tuvo lugar sobre las primeras horas de este lunes 27 de abril donde un suboficial de tercera de la PNP falleció luego que chocara contra un auto negro. El efectivo iba a bordo de su moto lineal y testigos señalan que se habría pasado la luz roja ya que iba a excesiva velocidad.

Suboficial PNP fallece tras violento choque con auto

Exitosa acudió al cruce de las avenidas Alfonso Ugarte y Bolivia, exactamente en el frontis del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Ahí, el cuerpo de la víctima yacía sin vida en el pavimento a metros del vehículo menor ya que el impacto lo hizo volar perdiendo la vida en cuestión de minutos.

El suboficial fue identificado como Gerald Arce Visuña quien se encontraba de vacaciones transitando por el lugar. Lamentablemente, el cuerpo del agente y la motocicleta fueron consumidos por las llamas tras el fatal accidente.

Los primeros reportes señalan que el policía habría sido el responsable del siniestro habiendo conducido a excesiva velocidad y pasándose la luz roja. En ese momento, un auto negro que transitaba por la avenida Bolivia con dirección al jirón Camaná lo impactó violentamente haciendo volar a la motocicleta y su conductor.

El vehículo menor entró en combustión prendiéndose en llamas en cuestión de segundos. El cuerpo de la víctima corrió con la misma suerte lo que habría acelerado su fallecimiento. Testigos llamaron de inmediato a las unidades de emergencia, sin embargo, estos certificaron la muerte del suboficial al momento de su llegada.

Efectivo perdió la vida en cuestión de minutos tras el fatal accidente.

Testigos señalan que la moto fue la responsable

Agentes de la Policía Nacional del Perú también se hicieron presentes en el lugar del siniestro para acordonar la escena. Además, los efectivos cerraron un carril de la avenida Alfonso Ugarte para que los integrantes del Ministerio Público y peritos de criminalística puedan trabajar de la mejor manera.

Es importante precisar que nuestro medio conversó con un comerciante de zona revelando que el agente, que pertenecería a la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes), habría sido el que ocasionó la tragedia al haberse pasado la luz roja a excesiva velocidad.

En resumen, un suboficial de la PNP falleció trágicamente tras un violento choque contra un auto en el cruce de las avenidas Alfonso Ugarte y Bolivia. El efectivo iba a bordo de una moto lineal que fue consumida por el fuego.