Camioneta derriba caseta policial en plena avenida Javier Prado: habrían intentado esquivar una moto eléctrica

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un accidente de tránsito se registró en la madrugada de este 27 de abril en el distrito de San Isidro. Una camioneta que circulaba por la avenida Javier Prado terminó derribando una caseta policial, presuntamente al esquivar una motocicleta eléctrica. Las investigaciones determinarán el grado de responsabilidad de los implicados.

Camioneta derriba caseta policial en San Isidro

Según la información preliminar, el accidente ocurrió en el cruce de las avenidas Javier Prado y Petit Thouars, una de las zonas más concurridas y transitadas de San Isidro. El conductor de la camioneta relató a nuestro medio que se desplazaba con normalidad con rumbo hacia el distrito de Lince.

Sin embargo, al momento de llegar a este concurrido cruce, una motocicleta eléctrica, en la que iban a bordo dos personas, se le cruzó de forma intempestiva, por lo que vio necesario realizar una maniobra de emergencia para evitar atropellarlos y no provocar un accidente mayor. La camioneta terminó empotrada contra un barandal y derribó una caseta policial.

"Ellos estaban conversando y se pasaron la luz roja. Los dos se cayeron, se quedaron tirados y yo estaba preocupado. La moto quedó completamente intacta", declaró para Exitosa.

Debido al accidente, las dos personas que estaban a bordo del vehículo menor cayeron a la pista y posteriormente fueron trasladadas de emergencia a la clínica Javier Prado, donde vienen siendo atendidas. Mientras tanto, la policía ha iniciado las investigaciones, ya que aún no se sabe quién cubrirá los gastos del accidente.

🔴🔵 San Isidro: Camioneta derriba caseta policial tras maniobra para evitar chocar con dos personas que iban a bordo de una motocicleta eléctrica.



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Regulación de motocicletas eléctricas

En Perú, las motocicletas eléctricas sí cuentan con regulación, aunque todavía presenta vacíos. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, estos vehículos deben cumplir normas básicas como el uso de casco, respetar señales de tránsito y, en algunos casos, contar con placa y SOAT, dependiendo de su potencia y velocidad máxima.

Además, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías establece que si superan ciertas características técnicas, son consideradas como motocicletas convencionales. Sin embargo, la fiscalización aún es limitada, lo que genera confusión entre conductores y autoridades sobre su correcto uso en vías públicas.

De esta manera, el accidente generó gran preocupación entre los vecinos y conductores que transitaban por la zona. Mientras los heridos reciben atención médica, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. Se espera que las cámaras de seguridad ayuden a reconstruir los hechos con precisión.