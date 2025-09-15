RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Operativo en corredor minero

Operativo en Pataz: Dos sujetos armados capturados en la mina tomada por mafias

Agentes de la PNP y la DINOES intervinieron un socavón de la mina Francés y detuvieron a dos sujetos armados vinculados al ataque contra militares el pasado 3 de septiembre.

Operativo en Pataz
Operativo en Pataz (Difusión)

15/09/2025

La tensión en el corredor minero de Pataz continúa en aumento. La Policía Nacional del Perú ejecutó un operativo en la mina Francés, ubicada en la provincia de Pataz, región La Libertad, donde detuvo a dos presuntos integrantes de la organización criminal "Los Malditos de Pataz", que operaba desde hace semanas en la zona.

El despliegue se llevó a cabo la mañana del 14 de septiembre con la participación de la División Policial de Pataz (DIVPOL) y la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES)

Los agentes ingresaron al socavón tomado desde el 1 de septiembre y sorprendieron a los sospechosos en flagrancia, encontrándolos armados.

Los capturados fueron identificados como Juan Carlos Crispín Meza (23), alias 'Guffi', y Gerson Javier Adanaque Naquiche (32), alias 'Chato'

Ambos portaban un fusil automático HK G3 calibre 7.62 mm OTAN y una pistola Glock 25 con serie limada, armas sin documentación legal.

mina francés

Vinculados a ataque contra militares

De acuerdo con las primeras investigaciones, los detenidos estarían relacionados con el violento ataque ocurrido el 3 de septiembre contra personal del Ejército en la misma mina Francés

Durante esa emboscada resultaron heridos tres suboficiales: Herlin Monteblanco Castro, Roy Stanley Flores Baneo y Edwin Zavaleta Mejía, quienes fueron trasladados de emergencia tras el enfrentamiento.

El operativo en Pataz fue liderado por el coronel PNP Carlos Alberto Aguilar Díaz, jefe de la DIVPOL, luego de que se recibiera una denuncia por disparos contra trabajadores mineros. 

Las armas incautadas y la detención de los dos presuntos delincuentes representan un golpe a la estructura criminal, aunque las autoridades reconocen que todavía queda trabajo por hacer para recuperar completamente la seguridad en la zona.

Actualmente, el caso está bajo investigación del Ministerio Público, a cargo del fiscal adjunto provincial mixto de Pataz, Lamber Leonel Altamirano Llovera, quien determinará las responsabilidades penales de los implicados.

Socavón aún bajo control de invasores

Pese a este avance, la mina Francés sigue tomada por invasores. Fuentes policiales confirmaron que aún permanecen personas dentro de la operación minera perteneciente a la empresa Cateos Alex E.I.R.L., lo que mantiene la situación de zozobra para las comunidades y trabajadores del corredor minero.

Las autoridades señalaron que es necesario reforzar las acciones del Comando Unificado de Pataz para asegurar el control total del yacimiento. 

Las mafias ilegales mantienen presencia en la zona, lo que incrementa el riesgo de nuevos enfrentamientos y atentados contra personal policial, militar y civil.

El operativo de este domingo evidencia los esfuerzos de las fuerzas del orden por recuperar la tranquilidad en Pataz, pero también refleja la compleja realidad del mineral aurífero disputado por bandas criminales e invasores ilegales

