Camión con productos marinos se volcó en la Panamericana Sur: accidente de tránsito dejó un herido

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La madrugada de este lunes, un aparatoso accidente de tránsito interrumpió en la Panamericana Sur, un camión frigorífico encargado de transportar productos marinos, específicamente pota, volcó a la altura del kilómetro 16.3, en el distrito de San Juan de Miraflores.

El siniestro, ocurrido aproximadamente entre las 3:00 a.m. y las 4:00 a.m., dejó como saldo un herido y una crítica congestión vehicular que afecta a miles de conductores que se desplazan hacia el centro de la capital.

Falla mecánica y rescate del conductor

Según las primeras investigaciones y el testimonio del propio chofer, el accidente fue provocado por una severa falla mecánica. Mientras la unidad se desplazaba en sentido sur a norte, una de las llantas traseras se desprendió completamente, lo que provocó que el conductor perdiera el control del volante.

Debido al exceso de peso de la carga y la velocidad de la vía, el camión dio vueltas de campana antes de quedar recostado sobre su lado izquierdo, con la cabina apuntando en sentido contrario al tránsito.

El conductor fue identificado como Elio Rafael Campos Figueroa, de nacionalidad venezolana, quien quedó atrapado en la cabina tras el impacto. Gracias a la rápida intervención de los Bomberos y el personal del SAMU, el hombre pudo ser rescatado y trasladado de inmediato a la clínica Santa Marta del Sur. Afortunadamente, los reportes médicos indican que solo presenta contusiones y golpes menores, encontrándose fuera de peligro.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Un camión que transportaba productos marinos se volcó en el kilómetro 16.3 de la Panamericana Sur, generando gran congestión vehicular en la zona. El accidente de tránsito dejó herido al chofer del vehículo.



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Colapso vehicular en la vía principal

A raíz de la volcadura, dos de los tres carriles principales de la Panamericana Sur permanecen cerrados a la altura del puente Brisas de Villa, cerca del ingreso a Villa El Salvador.

En el lugar, se observa aceite regado y numerosas jabas amarillas con pescado esparcidas, lo que ha obligado a la Policía Nacional a restringir el paso vehicular a un solo carril para evitar nuevos incidentes.

La congestión se extiende por varios kilómetros, afectando tanto al transporte público como a vehículos particulares y de carga pesada. Aunque una grúa de la concesionaria Rutas de Lima (Mape) se encuentra en la zona, las autoridades informaron que no se puede proceder al levantamiento del camión hasta que toda la mercadería sea retirada manualmente del pavimento y de la unidad siniestrada.

Se recomienda a los conductores que vienen desde distritos como Lurín o Villa El Salvador utilizar rutas alternas o la vía auxiliar para evitar el cuello de botella en el kilómetro 16, ya que la liberación total de la vía podría tardar varias horas adicionales debido a las labores de limpieza y remolque.