PNP detiene a seis personas y desmantela laboratorio de 'tusi' dentro de condominio en Comas

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a seis personas presuntamente dedicadas a la microcomercialización de drogas sintéticas en el distrito de Comas. Las autoridades desmantelaron un minilaboratorio clandestino en el que se fabricaba el estupefaciente conocido como "tusi".

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Ministerio del Interior (Mininter) brindó más detalles de lo que fue esta intervención policial, la cual se realizó en horas de la madrugada de este miércoles 11 de febrero, exactamente en el condominio 'Los Girasoles'.

"Fueron detenidos cuatro sujetos y fueron retenidos a dos menores de edad en un departamento que funcionaba como centro de producción de la droga conocida como 'cocaína rosa'", escribieron en la descripción de su publicación realizada este miércoles 11 de febrero.

¿Cómo funcionaba el minilaboratorio?

De acuerdo a información policial, los hechos ocurrieron cuando en un primer momento, se interceptó a un sujeto con drogas en su poder en las inmediaciones de la avenida Micaela Bastidas en el distrito comeño. Tras una interrogación, las autoridades obtuvieron información que los llevó hasta el mencionado condominio.

Es en ese momento, que dan con el hallazgo de un minilaboratorio de producción de droga, el cual funcionaba en el piso 11 de una de las torres del condominio. Aproximadamente se hallaron 50 gramos de 'tusi', la cual estaba terminada y lista para ser distribuida.

¡Nuevos golpes contra la criminalidad!

La @PoliciaPeru desmanteló un minilaboratorio de "tusi" en Comas, y detuvo a 6 personas, dos de ellas menores de edad. El despliegue policial de la jornada permitió la desarticulación de 7 bandas criminales vinculadas a diversos delitos. pic.twitter.com/qLgJgwoxne — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) February 11, 2026

Durante la diligencia, también se incautaron insumos químicos peligrosos como sedante de uso veterinario y clonazepam, los cuales eran procesados en un horno microondas para luego ser pesados, empaquetados y demás.

Dos menores entre los detenidos

Cabe mencionar que, los efectivos policiales detuvieron a cuatro personas que se encontraban en el lugar y también a dos menores de edad de 16 años, quienes fueron puestos a disposición de las unidades especializadas correspondientes para las investigaciones de ley.

El operativo estuvo liderado por el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Francisco Vargas. Además, se contó con la presencia del ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, y el director de la Dirección contra Delitos de Crimen Organizado del Mininter, Juan Flores.

"Se han determinado algunos insumos y algunas herramientas que sirven para la fabricación de esta droga denominada 'tusi' (...) La gente de mal vivir se aprovecha de estos lugares para poder camuflarse entre la población", dijo el titular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

📌 #NotaDePrensa | #GobiernoEnAcción 🇵🇪

✅ Con participación del ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, fuerzas policiales intervinieron, en flagrancia, un laboratorio clandestino de tusi y otros estupefacientes sintéticos, dentro de un inmueble en el condominio Los Girasoles,... pic.twitter.com/ZVbSdIgV4M — Ministerio de Energía y Minas (@MinemPeru) February 11, 2026

De esta manera, efectivos policiales llevaron a cabo de un operativo en el que se desmanteló un minilaboratorio en donde se elaboraban drogas sintéticas conocida como 'tusi'. Los detenidos deberán pasar las diligencias correspondientes.