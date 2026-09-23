¡ARMY lo logró! Perú tendrá el primer show de drones dedicado a BTS en la Costa Verde

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El fandom peruano de BTS, conocido como ARMY, celebró una importante meta rumbo a la llegada del grupo surcoreano al Perú. La cuenta de Instagram de BTS Perú anunció que la campaña para conseguir un show de drones dedicado a BTS alcanzó y superó las 25 mil reacciones que se habían establecido como objetivo.

Army supera la meta y hace posible el proyecto

Según la publicación compartida en redes sociales, la iniciativa registraba 25 027 likes, equivalente al 100 % de la meta planteada. Con ello, los organizadores confirmaron que se realizará un espectáculo de drones para BTS en el país.

"¡Meta lograda!", señaló BTS Perú en su publicación, donde también felicitó a ARMY por participar en la campaña. La propuesta fue impulsada en conjunto con FaniSta LATAM, organización a la que agradecieron por hacer posible el proyecto y por llevar esta iniciativa hasta el fandom peruano.

La gráfica difundida en Instagram destaca que se tratará del primer show de drones para BTS en Latinoamérica,

una propuesta que busca recibir al grupo de una manera especial y sumar un espectáculo visual a las actividades relacionadas con su visita al país. Las inscripciones están disponibles en la haciendo clic en esta web y en el email [email protected].

La empresa FLIT Perú estará a cargo del espectáculo de drones dedicado a BTS, que promete reunir a los seguidores de la agrupación surcoreana en una celebración especial, totalmente gratuita en la Costa Verde. Aún no se ha confirmado la fecha ni horario del evento.

FaniSta anuncia más detalles del espectáculo

Aunque la meta ya fue alcanzada, todavía quedan por conocerse aspectos importantes de la actividad. BTS Perú informó que posteriormente se anunciarán la ubicación, la fecha y la hora en la que se desarrollará el espectáculo de drones, por lo que pidió a los seguidores mantenerse atentos a sus redes sociales.

La campaña forma parte de la iniciativa denominada "Road to 7", identificada también con las etiquetas #RoadTo7, #LimaTheCity y #BTSPERU. En la publicación aparece además una referencia al Estadio Nacional, escenario que forma parte de la expectativa generada alrededor del proyecto, aunque la cuenta indicó que los detalles oficiales sobre el lugar serán comunicados más adelante.

BTS Perú también reconoció el respaldo de FaniSta LATAM y FLIT Perú, organización a la que agradeció por su apoyo y profesionalismo durante el desarrollo de la propuesta. La iniciativa evidencia la participación activa del fandom en la preparación de acciones para recibir al grupo surcoreano.

Con más de 25 mil likes, ARMY consiguió cumplir el objetivo planteado y abrió el camino para que el proyecto del show de drones se concrete en Perú. Ahora, los seguidores deberán esperar el anuncio oficial de la fecha, hora y ubicación para conocer todos los detalles de este espectáculo dedicado a BTS.