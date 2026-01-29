Anelhí Arias RESPALDA a Cueva tras acusar a Pamela López de supuesta infidelidad y la FULMINA: "Tremendo joyón"

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva sigue desatando furor no precisamente en el ambiente futbolístico sino en el espectáculo. Recientemente el futbolista publicó un mensaje que dejaría entrever iba dirigido a la madre de sus hijos, Pamela López, a través del cual daba entender que ella estuvo con jugadores que se encontraban casados.

Un nombre que si bien no está ligado sino a la música también figuró: el cantante cubano Dayron Martín. Al respecto, la exporrista Anelhí Arias respaldó lo que dijo 'Aladino' sobre un presunto romance entre el padre de su hija y la expareja del autoproclamado '10 de la calle'.

Anelhí Arias arremete contra Pamela López

La polémica tuvo inicio cuando el flamante fichaje de Juan Pablo II publicó en sus cuentas oficiales una lista de hombres casados con los que, de acuerdo a su versión, la actual pareja del cantante Paul Michael habría mantenido relaciones sentimentales.

Entre los nombres de esa lista figuraba el salsero Dayron Martín, hecho que ocasionó una serie de comentarios y reacciones en las redes sociales en torno al ámbito sentimental de la popular 'Kitty Pam'.

Al respecto de ello, quien salió al frente fue Anelhí Arias. Ella realizó un pronunciamiento público en el que afirmó que el vínculo entre el padre de su hija y la empresaria trujillana sí fue cierto y que inclusive puso en peligro su propio matrimonio.

Es así que la artista mediática recurrió a su cuenta oficial de Instagram para dejar un contundente y firme mensaje que dejó mal parada a López y evidenciando su respaldo a lo señalado por Cueva Bravo.

"Siempre dije la verdad de lo que pasó hace años en Trujillocon tu ex (Pamela López) Christian Cueva, con Dayron Martín. La verdad siempre sale a la luz, tremendo joyón", manifestó Arias Barahona.

Publicación de Anelhí Arias en Instagram

¿Cuál fue la publicación de Christian Cueva?

El pronunciamiento de Anelhí Arias ocurre después de que de manera inesperada, el exvolante de la selección peruana, Christian Cueva, pusiera al fresco y públicamente una lista de hombres casados con los que supuestamente Pamela López habría matenido romances.

Por su parte, la trujillana respondió a la versión de 'Aladino' asegurando que no se siente aludidad debido a que nunca ha estado involucrada en escándalos amorosos ni ha sido "clandestina de nadie".

Lejos de guardar hermetismo, la exporrista Anelhí Arias salió al frente para respaldar lo manifestado por Christian Cueva, quien en un pronunciamiento público dejó entrever que Pamela López habría tenido vínculos con hombres casados entre ellos Dayron Martín, quien es padre de la hija de Anelhí.