RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Se mostró tajante

Anelhí Arias RESPALDA a Cueva tras acusar a Pamela López de supuesta infidelidad y la FULMINA: "Tremendo joyón"

La exporrista Anelhí Arias respaldó a Christian Cueva, quien en una publicación de Instagram, dejó entrever que Pamela López y Dayron Martín habrían tenido un vínculo amoroso años atrás.

Anelhi Arias respalda a Cueva tras acusar a Pamela López de infiel y la fulmina
Anelhi Arias respalda a Cueva tras acusar a Pamela López de infiel y la fulmina (Foto: Composición Exitosa)

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 29/01/2026

Síguenos en Google News Google News

Christian Cueva sigue desatando furor no precisamente en el ambiente futbolístico sino en el espectáculo. Recientemente el futbolista publicó un mensaje que dejaría entrever iba dirigido a la madre de sus hijos, Pamela López, a través del cual daba entender que ella estuvo con jugadores que se encontraban casados. 

Un nombre que si bien no está ligado sino a la música también figuró: el cantante cubano Dayron Martín. Al respecto, la exporrista Anelhí Arias respaldó lo que dijo 'Aladino' sobre un presunto romance entre el padre de su hija y la expareja del autoproclamado '10 de la calle'.

Anelhí Arias arremete contra Pamela López

La polémica tuvo inicio cuando el flamante fichaje de Juan Pablo II publicó en sus cuentas oficiales una lista de hombres casados con los que, de acuerdo a su versión, la actual pareja del cantante Paul Michael habría mantenido relaciones sentimentales.

Entre los nombres de esa lista figuraba el salsero Dayron Martín, hecho que ocasionó una serie de comentarios y reacciones en las redes sociales en torno al ámbito sentimental de la popular 'Kitty Pam'.

Al respecto de ello, quien salió al frente fue Anelhí Arias. Ella realizó un pronunciamiento público en el que afirmó que el vínculo entre el padre de su hija y la empresaria trujillanafue cierto y que inclusive puso en peligro su propio matrimonio.

Yahaira Plasencia hace oficial su relación con 'El Diablo': "Estoy en una etapa muy bonita"
Lee también

Yahaira Plasencia hace oficial su relación con 'El Diablo': "Estoy en una etapa muy bonita"

Es así que la artista mediática recurrió a su cuenta oficial de Instagram para dejar un contundente y firme mensaje que dejó mal parada a López y evidenciando su respaldo a lo señalado por Cueva Bravo.

"Siempre dije la verdad de lo que pasó hace años en Trujillocon tu ex (Pamela López) Christian Cueva, con Dayron Martín. La verdad siempre sale a la luz, tremendo joyón", manifestó Arias Barahona.

Publicación de Anelhí Arias en Instagram
Publicación de Anelhí Arias en Instagram

Fallece querida modelo y exreina de belleza tras su lucha contra el cáncer: Esto se sabe
Lee también

Fallece querida modelo y exreina de belleza tras su lucha contra el cáncer: Esto se sabe

¿Cuál fue la publicación de Christian Cueva?

El pronunciamiento de Anelhí Arias ocurre después de que de manera inesperada, el exvolante de la selección peruana, Christian Cueva, pusiera al fresco y públicamente una lista de hombres casados con los que supuestamente Pamela López habría matenido romances.

Por su parte, la trujillana respondió a la versión de 'Aladino' asegurando que no se siente aludidad debido a que nunca ha estado involucrada en escándalos amorosos ni ha sido "clandestina de nadie".

Publicación de Christian Cueva en Instagram

Lejos de guardar hermetismo, la exporrista Anelhí Arias salió al frente para respaldar lo manifestado por Christian Cueva, quien en un pronunciamiento público dejó entrever que Pamela López habría tenido vínculos con hombres casados entre ellos Dayron Martín, quien es padre de la hija de Anelhí.

Temas relacionados Anelhí Arias Christian Cueva controversia Dayron Martín farándula Pamela López

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA