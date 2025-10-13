Susel Paredes respalda disolución de la ATU: "No ha funcionado, es un fracaso absoluto"

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para nadie es un secreto que el transporte público en Lima y Callao se ha convertido en un problema de grandes proporciones para el Ejecutivo. Además de las dificultades en el funcionamiento y la intensa congestión vehicular que se vive a diario, ahora se le suma la ola de inseguridad que enfrenta este sector gracias al avance de la extorsión y el sicariato.

Susel Paredes respalda disolución de la ATU

Sobre este tema, Susel Paredes conversó largamente con Nicolás Lúcar en la última edición del programa 'Hablemos Claro'. En esta charla, la congresista del Bloque Democrático Popular aseguró que la crisis que vive el sector transporte es responsabilidad de varias entidades del Estado, entre ellas la ATU.

De acuerdo a su parecer, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao tiene que ser disuelta ya que su gestión ha sido un absoluto fracaso desde creación. De darse esta situación, la competencia debería volver a las municipalidades de Lima y Callao para que estas puedan regular las multas vigentes en la actualidad las cuales calificó de desproporcionadas en impagables.

"Acá hay muchas cosas que arreglar en la ATU y para empezar, tiene que disolverse. No ha funcionado, no ha servido, es un fracaso absoluto, que vuelvan a las municipalidades de Lima y Callao las competencias y que las multas cambien, porque no pueden ponerte multas que al final hacen que te quiten el carro. Son impagables, no tiene lógica ni racionalidad. Entonces creo que la ATU debe disolverse", indicó.

No aceptaría llegar a la presidencia en esta coyuntura

Respecto a la convulsionada coyuntura política que atraviesa el país, Susel Paredes también se pronunció haciendo una importante revelación sobre su futuro inmediato. En las últimas horas, se especuló sobre una posible vacancia a José Jerí ante la acusación de violación sexual que pesa en su contra y por las voces que señalan que sería una continuidad de la gestión de Dina Boluarte.

Por ello, el nombre de la parlamentaria del Bloque Democrático Popular comenzó a sonar como una candidata para asumir las riendas del país de manera interina. Sin embargo, la propia Susel descartó esa chance asegurando que su deseo es llegar a Palacio a través de una elección popular.

"Si yo llego a la presidencia, quisiera llegar por el voto del pueblo no por una coyuntura. De mi parte, yo no lo aceptaría, porque si yo llego a la presidencia, quiero que sea por el voto popular", precisó.

