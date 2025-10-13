Alcalde de Pataz tras reunión con Jerí: "El único camino para reconstruir la patria es en base al diálogo"

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, consideró que su caminata de más de 40 días rindió frutos, pues logró reunirse con el presidente José Jerí. Además, rechazó la violencia, pues sostiene que el diálogo ayudará en la reconstrucción de la patria.

Siempre buscó una mesa de diálogo

Entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, se refirió a la reacción violenta de algunos manifestantes que estuvieron presentes en la Plaza San Martín tras su reunión con el mandatario en Palacio de Gobierno.

"Yo fui claro en todas las plazas y dije lo siguiente: Voy a instalar la mesa de diálogo en busca del pacto social por el tema de la seguridad de todos los peruanos. Sumado a ello, el hospital para Pataz, el asfaltado y la creación de la universidad. Yo he hecho a lo que vine y si alguna persona tiene otras intensiones, quiere que todo se soluciones con la violencia, pues que lo hagan ellos", manifestó.

Sobre los reclamos por haber mantenido una reunión con Jerí, cuestionó "¿Entonces a que vengo?" pues caminó durante 49 día con su propio planteamiento e indicó que nadie le va a imponer su agenda. Explicó que la visita a Palacio de Gobierno tuvo resultados.

"El día de mañana 14, se instala la mesa de diálogo con los distintos gremios que quieran asistir para tocar el tema de la inseguridad, para tocar los distintos temas y problemáticas de cada gremio que quiera hacer llegar. El día jueves se va a realizar una mesa técnica para tocar la problemática de Pataz sobre el asfaltado y el hospital de la provincia", detalló.

Rechazó la violencia

Sostuvo que siempre buscó el diálogo, pues incluso suspendió en septiembre su marcha para intentar reunirse con el entonces ministros César Sandoval en el Ministerio de Transportes, pero no fue recibido.

"Yo toda la vida pedí diálogo. El único camino, si queremos reconstruir la patria, es en base al diálogo, no en base a la violencia. Rechazo la violencia", expresó.

Por ello, informó que no va a participar de la marcha del 15 de octubre debido a los actos vandálicos y por el incidente que sufrió la noche del domingo 12 de octubre.

Asimismo, descartó que vaya a renunciar a su cargo para postular en las elecciones del 2026, pues indicó no tener otras aspiraciones políticas. En esa línea, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, rechazó la violencia y sostuvo que la única forma de hallar una solución a sus demandas es el diálogo.