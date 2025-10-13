Jean Ferrari tiene a su elegido para la Selección Peruana: FPF pagaría millonaria clausula por DT que milita en Chile

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana quiere dejar atrás el pobre rendimiento mostrado en las Eliminatorias Sudamericanas y comenzar un nuevo ciclo en la gestión de Jean Ferrari. El flamante director general de la FPF asumió el cargo con la finalidad de devolver al combinado patrio la competitividad que supo mostrar en los procesos del 2018 y 2022.

FPF pagaría millonaria clausula por DT que milita en Chile

Luego de la derrota en el amistoso ante Chile el pasado viernes, desde aquel país se difundió la información de que la Federación Peruana de Fútbol ya tiene al entrenador elegido para iniciar un nuevo proceso el cual arrancará a finales de este 2025.

El diario 'El Mercurio' conversó con un directivo de la Universidad de Chile para conocer sobre el futuro de su aún director técnico, Gustavo Álvarez. En este diálogo, el dirigente aseguró que el estratega argentino ya tiene tomada la decisión de dejar el club a final de temporada ya que contaría con una propuesta formal de la FPF.

Pese a que cuenta con contrato vigente, la Federación ejecutaría la clausula de salida valorizada en 1,2 millones de dólares para que pueda tomar el buzo de la Selección Peruana. Con pasado en nuestro país, específicamente en Sport Boys, el argentino cuenta con 2 títulos en el cuadro azul y encaja en el perfil que había expresado Ferrari en pasadas entrevistas.

"Cuando una selección viene a buscar a un técnico, es prácticamente imposible competirle. En lo económico y también en lo atractivo que es el trabajo de un seleccionador en términos de calidad de vida", indicó el tabloide.

Gustavo Álvarez tuvo un buen paso por Sport Boys.

¿Qué dijo Gustavo Álvarez?

Las declaraciones que encendieron los rumores las dio Álvarez semanas atrás, luego de eliminar a Alianza Lima de la Copa Sudamericana. Ahí, el estratega aseguró que a final de año analizará la decisión de continuar ya que se encontraba evaluando diversos puntos de su carrera.

"Todos los años dije lo mismo, en todos los clubes que estuve y cuando se acercó esta fecha. Que cuando llega el fin de año y viendo las cosas en perspectiva y no en medio del camino, uno está más lúcido como para tomar buenas decisiones sobre lo mejor para la carrera personal y para el club en donde está. Ahí veremos el futuro", contó aquella vez.

En resumen, Gustavo Álvarez sería el elegido por Jean Ferrari para convertirse en nuevo entrenador de la Selección Peruana por lo que la FPF pagaría más de 1 millón de dólares por finiquitar su contrato con la Universidad de Chile.