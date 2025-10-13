Susel Paredes no aceptaría la presidencia ante eventual vacancia a José Jerí: "Quisiera llegar por el voto del pueblo"

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Susel Paredes visitó, este lunes 13 de octubre, los estudios de Exitosa para conversar sobre la complicada coyuntura política que atraviesa el país. En esta charla, la congresista se refirió a las posibilidad de asumir la presidencia de la República ante una eventual censura a José Jerí.

Luego de la vacancia a Dina Boluarte, el parlamentario de Somos Perú asumió le jefatura de Estado en medio de cuestionamientos por la acusación de abuso sexual que pesa en su contra. Por ello, al interior del Congreso se indicó que una figura política no vinculada a cualquier partido debía ser elegida para guiar las riendas del país transitoriamente.

Susel Paredes no aceptaría la presidencia ante una eventual censura a José Jerí

Uno de los nombres que se comenzaron a barajar fue el de Susel Paredes ya que actualmente pertenece al Bloque Democrático el cual no está ligado a ninguna corriente política.

Sin embargo, la parlamentaria, en diálogo con Nicolás Lúcar, aseguró que no le gustaría llegar al sillón presidencial de esta manera ya que le gustaría que sea a través de una elección popular. Además, indicó sabes que los demás congresistas no votarán a su favor en caso José Jerí sea removido de su cargo.

"Si yo llego a la presidencia, quisiera llegar por el voto del pueblo no por una coyuntura. De mi parte, yo no lo aceptaría, porque si yo llego a la presidencia, quiero que sea por el voto popular", indicó.

Roberto Chiabra sería el indicado

En esa misma línea, sostuvo que Roberto Chiabra sería una figura ideal para tomar las riendas del país en esta coyuntura complicada que se vive. De acuerdo a su parecer, la personalidad del integrante de APP sería clave para este momento ya que no lo ve obedeciendo a intereses políticos los cuales han dominado el Pleno en este último tiempo.

"He oído a (Edward) Málaga diciendo que (Roberto) Chiabra puede ser. No es manipulable, no me lo imagino obedeciendo órdenes de Keiko ni de Acuña. Acuérdate que el está en el Congreso por Alianza Para el Progreso, pero se sale y él está en la bancada, pero no en el partido, por eso en APP no lo quieren mucho", añadió.

De esta manera, la congresista Susel Paredes, aseguró que no aceptaría la presidencia de la República ante una eventual salida de José Jerí. Según indicó, su preferencia es llegar a través del respaldo del pueblo en una elección.