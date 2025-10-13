¡Boda de ensueño! Actriz peruana se casó con el hermano de la duquesa de Huéscar en España

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una boda de ensueño es lo que vivió una de las queridas actrices de la conocida serie peruana 'Los Vílchez'. Pues bien, se revelaron imágenes de su matrimonio con el hermano de la duquesa de Huéscar, en España, que congregó a más de 250 invitados de la élite social, artística y cultural.

Actriz de 'Los Vílchez' se casó en España

La actriz peruana, conocida por su papel de 'Uchi' en "Los Vílchez", sorprendió a más de uno de sus seguidores al anunciar que contrajo matrimonio con Fernando Palazuelo, hermano de Sofía Palazuelo, la duquesa de Huéscar, en una ceremonia de ensueño llena de mucho glamour y elegancia.

A través de sus redes sociales, Micaela Belmont compartió imágenes del evento que tuvo lugar el último sábado, 11 de octubre, en la iglesia de Santiago en Cáceres que se remontan al siglo XII, donde se le ve radiante junto a su pareja y rodeada de familiares y amigos cercanos. La noticia generó gran emoción entre sus fanáticos, quienes no tardaron en felicitarla por esta nueva etapa en su vida.

La actriz llegó al altar de la mano de su hermano, ante la ausencia de su padre fallecido. La boda fue catalogada por medios internacionales como Elle como una mezcla de lo tradicional y clásico de ambas familias, no solo por la infraestructura del lugar donde los novios se dieron el sí, sino por los looks minimalistas de los invitados.

Imágenes de la boda de Micaela Belmont con Fernando Palazuelo.

Micaela Belmont rindió homenaje al Perú en su boda

Micaela Belmont usó un vestido original y confeccionado en contacto con sus raíces peruanas, con el que buscó demostrar la importancia de rendir homenaje a nuestros orígenes: tenía bordados artesanales y detalles (trenzados y cordones) inspirados en los Andes peruanos, lo que se robó la mirada de todos los presentes.

Pero la artista no solo hizo llegar nuestra patria en tierras lejanas con su vestido de novia, sino que también conquistó en la recepción en el Palacio de Godoy, al servir a todos, platos peruanos como ceviche y lomo saltado, junto con especialidades extremeñas. Además, durante la fiesta incluyó la exhibición de una danza tradicional.

Es así como la unión de Micaela y Fernando Palazuelo fue celebrada en medio del rito católico y la solemnidad del entorno histórico, que se vio enriquecido por el carácter multicultural del evento.

Carrera artística de Micaela Belmont

Con sus 31 años de edad, su popularidad creció con su interpretación de "Uchi" en Los Vílchez, pese a que previamente formó parte de 'Torbellino, 20 años después', y desde su llegada a España ha participado en producciones internacionales, como la serie '¿A qué estás esperando?', donde compartió escenas con Adriana Torrebejano y Rubén Cortada.

El matrimonio de la actriz peruana con Fernando Palazuelos, hermano de la duquesa de Huéscar, consolida una historia de amor que trasciende fronteras. Lejos de los reflectores locales, la recordada figura de 'Los Vílchez' inicia una nueva etapa personal y profesional en España, demostrando que los sueños y el amor pueden ir de la mano.