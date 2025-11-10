Dina Boluarte reaparece en audiencia: "He conservado siempre los valores democráticos y constitucionales"

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Este lunes 10 de noviembre, la expresidenta Dina Boluarte Zegarra reapareció públicamente, esta vez en la audiencia de apelación del pedido de impedimento de salida del país que salió a su favor a mediados de octubre último, a través de un fallo del Poder Judicial.

Como se recuerda, el pasado 15 de octubre, el juez Fernando Valdez Pimentel, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, rechazó la medida que pretendía prohibir a la expresidenta ausentarse del territorio nacional por 36 meses, en el marco de las investigaciones que afronta por el presunto delito de lavado de activos.

Se defiende

Durante la audiencia solicitada por el Ministerio Público, a fin de que pueda aceptarse su requerimiento, la exmandataria hizo acto de presencia, a diferencia de las dos diligencias programadas ni bien fue vacada en el cargo el 10 de octubre último. En aquella oportunidad, su abogado, Juan Carlos Portugal, sostuvo que no era necesaria su participación por lo cual le "recomendó" no ser parte de las mismas.

Sin embargo, en esta ocasión, la exjefa de Estado tomó la palabra, para afirmar que desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2022, ha respetado "los valores democráticos y constitucionales, poniendo como ejemplo, su predisposición en las investigaciones realizadas en su contra por la Fiscalía de la Nación.

"Cuando injustamente y arbitrariamente me allanaron de esa manera forzada, rompiendo la puerta de mi domicilio, a un así se brindaron todas las facilidades necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Cuando he sido citada al Ministerio Público, en cada una de las carpetas fiscales he acudido, en una y otra vez, sin postergaciones y todas he declarado", expresó.

En ese sentido, resaltó que ha cumplido con todas las diligencias fiscales y que pese a sus responsabilidades como mandataria, nunca usó el cargo para evitarlas, puesto que, es una mujer de "principios y valores democráticos".

