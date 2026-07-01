Secretario del Sutep se reunió con Keiko Fujimori: "Ella ha sostenido que la prioridad va a ser educación"

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La educación fue uno de los primeros temas abordados por la virtual presidenta electa, Keiko Fujimori, en la ronda de reuniones que sostiene con diversos sectores.

Este miércoles recibió en el local de Fuerza Popular al secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), Lucio Castro, quien destacó la disposición de la próxima mandataria para atender las principales demandas del magisterio.

Al término del encuentro, Castro explicó que la reunión se desarrolló en un clima de diálogo y permitió trasladar las preocupaciones de los maestros, auxiliares de educación y jubilados del sector. Asimismo, afirmó que el sindicato acompañará las iniciativas que favorezcan el fortalecimiento de la educación pública.

"Vamos a respaldar el gobierno de Keiko Fujimori. Estar presentes siempre en todo aquello que signifique atención por la educación y apoyo por la educación", declaró el dirigente sindical.

Keiko Fujimori promete priorizar la educación

Lucio Castro indicó que durante la reunión recordó a Keiko Fujimori los compromisos asumidos durante la campaña electoral y le solicitó que estos se conviertan en políticas concretas una vez que asuma el Gobierno.

"Plantearle que hay compromisos que se han sostenido en campaña que los maestros, los auxiliares de educación del país y la población que está preocupada por la educación exige que se cumplan. Ella ha sostenido, juntamente con el primer vicepresidente, que la prioridad va a ser educación y que los derechos de los trabajadores no van a ser violentados", manifestó.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El secretario general del Sutep, Lucio Castro, sostuvo una reunión con la virtual presidenta electa, Keiko Fujimori, en el local partidario de Fuerza Popular. A su salida, Castro destacó que la próxima mandataria se ha comprometido a priorizar la... pic.twitter.com/LRw5x7VcYG — Exitosa Noticias (@exitosape) July 1, 2026

El dirigente añadió que otro de los temas planteados fue la situación de los docentes cesantes y jubilados, especialmente en lo relacionado con el sistema de pensiones, al considerar que se trata de un problema que requiere atención inmediata.

Próxima reunión con la dirigencia nacional

Castro informó que ambas partes acordaron mantener el diálogo y que próximamente se desarrollará una reunión más amplia con la dirigencia nacional del Sutep para abordar la agenda educativa de manera integral.

"Va a haber una futura reunión seguramente ya con toda la dirigencia nacional para poder plantearle la problemática de la educación. Hemos establecido la necesidad de coordinar, no se ha establecido todavía fecha", precisó.

El líder sindical sostuvo que el gremio espera que el nuevo gobierno impulse soluciones para las demandas históricas del sector y mantenga abiertos los canales de diálogo con los trabajadores de la educación.

La reunión entre Lucio Castro y Keiko Fujimori marca el inicio de una serie de acercamientos con gremios. Para el Sutep, el principal desafío será que los compromisos asumidos durante este encuentro se traduzcan en medidas concretas que fortalezcan la educación pública y garanticen los derechos de los docentes en el próximo quinquenio.