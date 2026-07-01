Ecuador felicita a Keiko Fujimori tras ser elegida presidenta electa y destaca la democracia peruana

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la difusión de resultados oficiales de la ONPE el pasado lunes 29 de junio, que dan como virtual presidenta electa a la lideresa de Fuerza Popular, diversas entidades se han manifestado por comunicados hacía la eventual jefa de estado. En esta oportunidad, la Cancillería de Ecuador felicita a Keiko Fujimori y destaca la jornada democrática que se llevó a cabo en el territorio nacional.

Cancillería de Ecuador emite comunicado para felicitar a Keiko Fujimori

El Gobierno de Ecuador felicitó a la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, tras la culminación del escrutinio electoral y destacó la jornada democrática desarrollada en el país. A través de un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, el país vecino expresó sus buenos deseos para la nueva etapa política peruana.

Por medio del comunicado, el país señala que, "Ecuador saluda la culminación del escrutinio electoral en el Perú y felicita a las autoridades electas". Asimismo, en el documento, la Cancillería ecuatoriana extendió sus felicitaciones a la lideresa de Fuerza Popular por su triunfo en la segunda vuelta y le auguró éxitos en el cargo que asumirá próximamente.

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Comunicado Oficial



Ecuador felicita a la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, y destaca la jornada democrática en el país. pic.twitter.com/JyVkAQtTDW — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) July 1, 2026

Comunicado destaca la jornada democrática en el país

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano también resaltó la participación ciudadana y calificó como ejemplar la jornada democrática peruana. Según el comunicado, el proceso electoral demostró la "profunda vocación cívica y democrática" del pueblo peruano, así como su compromiso con el respeto institucional.

"El Ecuador extiende su felicitación al hermano pueblo peruano por su ejemplar jornada democrática, y destaca la profunda vocación cívica y democrática demostrada a lo largo de este proceso, que demuestra su compromiso cívico y respeto institucional", afirmó la comunicación.

Del mismo modo, el Gobierno ecuatoriano reafirmó la relevancia de la relación bilateral entre ambos países y manifestó su intención de continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades electas del territorio nacional.

En ese sentido, Ecuador señaló que busca fortalecer los vínculos históricos y de cooperación con el país peruano, especialmente en áreas relacionadas con el desarrollo, la seguridad y el bienestar de ambas naciones a largo plazo.

Con esta declaración, Ecuador se suma a la lista de países y entidades que se han saludado oficialmente a Keiko Fujimori como virtual presidenta electa, del Perú, resaltando la importancia de la estabilidad democrática y la continuidad de la cooperación entre ambos territorios en favor de sus poblaciones.