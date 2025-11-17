Natalia Salas desborda EMOCIÓN en redes sociales al recibir INESPERADO regalo tras su boda religiosa

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras tener una boda soñada con el amor de su vida, Sergio Coloma, ante Dios, Natalia Salas desbordó emoción total debido a que recibió un regalo inesperado en el que compartirá un momento único al lado de una artista de talla mundial.

¿Qué regalo le otorgaron a Natalia Salas?

La emocion continúa en la vida de la actriz peruana quien un día después de su boda religiosa compartió con sus seguidores de Instagram un reciente obsequio que la tomó por sorpresa, pero que sin duda alguna la alegró totalmente.

Resulta que, la intérprete escénica publicó un video el último domingo 16 de noviembre en el que revela que formará parte del tercer y último concierto de la cantante colombiana Shakira en Lima, debido a que fue elegida para integrar parte de su "manada" para acompañarla en el escenario.

La recordada Andrea de 'Al fondo hay sitio' junto con un grupo de fans e influencers peruanas formará parte de la actividad denominada "Caminando con la loba", tal y como días atrás lo ha hecho Susy Díaz, Ric La Torre, Francisca Aronsson, Mayra Goñi, entre otras personalidades del ambiente artístico y farandulero nacional.

En el audiovisual se observa a un grupo de tres jóvenes con un atuendo llamativo platinado, una joven sostiene una caja guinda con el nombre de la actriz y al llegar a su domicilio le expresa: "Te hacemos entrega del kit 'Caminando con la loba'". Ante ello, Natalia se sorprende y exclama: "¡No lo puedo creer! ¡Gracias, gracias!".

Ceremonia religiosa emotiva

La tarde del sábado 15 de noviembre, la actriz Natalia Salas y el ingeniero Sergio Coloma contrajeron matrimonio en una ceremonia religiosa muy emotiva, consolidando más de 7 años de relación, en el que estuvieron presentes su menor hijo, amigos, familiares y colegas del ambiente artístico.

La exfigura de Latina Televisión llegó a bordo de un carro vintage luciendo un vestido blanco elegante corte princesa con escote V mientras que su esposo optó por usar un smoking negro elegante.

Fue así que caminando de la mano de su hijo, Natalia se desplazó hacía el altar llorando de alegría, ante la mirada de los presentes, hacía donde se encontraba su amado Sergio y unieron sus vidas para siempre ante Dios.

