'Los Rojitos' paralizan labores tras asesinato de chofer y dos pasajeras: "Nuestros hijos nos esperan en casa"

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo hecho de sangre contra el transporte público se dio la noche de este martes 17 de marzo en San Juan de Miraflores. Sobre la avenida Miguel Iglesias, un sujeto se acercó hasta una combi de la empresa 'Los Rojitos' y le disparó sin reparo alguno quitándole la vida a su conductor y a dos pasajeras a bordo de la unidad.

'Los Rojitos' paralizan labores tras asesinato de conductor y dos pasajeras

El chofer fue identificado como Jorge Luis Félix Vargas de solo 22 años quien laboraba en esta línea para pagar sus estudios. Lamentablemente su destino se truncó tras esta lamentable situación. Como era de esperarse, el resto de sus compañeros paralizó sus labores este miércoles 18 a modo de protesta por la desidia de las autoridades.

Exitosa llegó hasta el paradero inicial de 'Los Rojitos' en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, para conocer de cerca el sentir de los trabajadores de esta empresa. Una de las cobradoras lamentó la muerte de Félix Vargas asegurando que salía por las tardes con la finalidad de conseguir dinero y pagar sus estudios. Además, a las afueras de su patio de maniobras colocaron una bandera negra como señal de luto.

"Era un chico tranquilo, estudioso. Era estudiante y salía en la tarde para que pague sus estudios. No era necesario que lo meten y le arrebatan la vida. Tenemos miedo de salir a trabajar por eso hemos puesto esa bandera en representación de nuestro compañero y vecinos", indicó.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Choferes de la línea 'Los Rojitos' decidieron no salir a trabajar tras el asesinato de un conductor y dos pasajeras, en San Juan de Miraflores. "Tenemos miedo de morir, nuestros hijos nos esperan en casa", señalaron los trabajadores, quienes exigen mayor... pic.twitter.com/A3nm4pPx4z — Exitosa Noticias (@exitosape) March 18, 2026

No es el primer atentado contra 'Los Rojitos'

Es importante precisar que esta no es la primera vez que esta línea sufre un ataque extorsivo. En septiembre del 2025, Román Lima de 44 años perdió la vida en la avenida Micaela Bastidas tras un atentado perpetrado por sicarios. A su vez, en aquella oportunidad una pasajera también falleció, además de que otra resultó herida.

Por ello, los trabajadores exigieron a la Policía Nacional del Perú que redoble la seguridad, no solo contra ellos sino con las demás empresas ya que tienen miedo de salir a trabajar.

"No es la primera vez, la anterior oportunidad nuestra compañera se salvó, la bala casi le impacta en el cuerpo en Pamplona. Todos hemos parado por esto, tenemos miedo, nuestros hijos nos esperan", añadió.

Para resumir, conductores y cobradores de 'Los Rojitos' paralizan sus labores tras la muerte de un chofer y dos pasajeras en San Juan de Miraflores.