José Jerí: Presentan moción de vacancia contra el presidente por privatización de Petroperú y 'Chifagate'

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Oficialmente, tras lograr las firmas necesarias, el congresista Segundo Montalvo presentó la moción de vacancia por permanente incapacidad moral contra el presidente José Jerí.

Por conductas inmorales

Según el documento que alcanzó las 26 firmas necesarias, el primer argumento para impulsar este pedido, es que el jefe de Estado ha tenido una conducta inmoral en relación al manejo de los fondos públicos. Ello, refiriéndose especialmente al proceso de restructuración de la empresa estatal Petroperú, dispuesto en el Decreto de Urgencia N.° 010-2025.

A ello se suma la revelación de las reuniones clandestinas que sostuvo el mandatario con el empresario chino Zhihua Yang el 26 de diciembre del 2025 y el 6 de enero del 2026, que el presidente justificó indicando que fueron encuentros en los que se trató las actividades por el día de la amistad Perú-China.

Sumado a ello, se toma en cuenta la "ausencia de políticas públicas para enfrentar la inseguridad ciudadana" que afecta el sector transportes y otros. Tomando en cuenta, además, que en noviembre del 2025, el Congreso dio la ley que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público que demoró en ser reglamentada y se realizó tras el paro de transportistas.

Presentan oficialmente la moción de vacancia contra Jerí

Mociones de censura contra Jerí

Hasta este viernes 23 de enero son seis las mociones de censura en contra de Jerí Oré, que hasta el último jueves habían conseguido 42 votos de los 66 que requieren para pasar a trámite. Esto evidencia la desconfianza que tienen varios congresistas con respecto a su gestión y la transparencia que ofrece.

Las dos últimas mociones fueron impulsadas por Acción Popular y Renovación Popular, mientras que las primeras las promovieron Juntos por el Perú, el Bloque Democrático y congresistas no agrupados. Constitucionalistas han manifestado que esta no sería la vía adecuada para proceder ante alguien que juramentó como presidente de la República.

Esta es la situación que enfrenta el presidente José Jerí tras la develación del caso 'Chifagate', una moción de vacancia y seis de censura, pues se deberá definir cuál es el procedimiento que debe enfrentar en su posición como presidente del Congreso y presidente interino del país.