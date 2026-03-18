Onelia Molina: Así reaccionó a su salida de 'EEG' tras enterarse del ampay de Mario Irivarren

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A su salida de EEG, Onelia Molina fue abordada por la prensa tras difundirse el polémico ampay de Mario Irivarren, donde se le ve rodeado de varias mujeres en un yate en Argentina. La modelo evitó dar declaraciones, pero su gesto dejó más que claro que no la pasó nada bien tras el escándalo.

Onelia tras enterarse del ampay de Mario Irivarren

El reportero de América Espectáculos fue en busca de Onelia Molina a su salida de EEG para conocer su reacción frente a la polémica. "Queremos saber qué opinas, ¿cómo estás? ¿Has hablado con Mario? ¿Harás un comunicado?", le preguntó.

Onelia, con una mezcla de sorpresa y molestia, solo atinó a decir: "Perdón, por fi", intentando evadir las cámaras. Sin embargo, el periodista insistió: "¿No quieres hablar? Quería saber cómo te encuentras, ¿estás bien?", pero la modelo prefirió el silencio.

Onelia Molina rompe su relación con Mario Irivarren

Horas después, alrededor de las 2:25 a. m., Onelia Molina publicó un comunicado en sus historias de Instagram, confirmando oficialmente el fin de su relación con Mario Irivarren.

"A través de este comunicado, con el más profundo respeto y cariño al público que me sigue, quiero informar que he tomado la decisión de poner fin a mi relación sentimental con el señor Mario Irivarren", escribió.

Onelia Molina confirma el fin de su relación con Mario Irivarren tras ampay

En su mensaje, la modelo se refirió a los videos difundidos por el programa de Magaly Medina, donde su expareja aparece muy cercano a otras mujeres e incluso besando a una de ellas en dos ocasiones.

"La decisión fue tomada después de hacerse públicos hechos cuyas explicaciones sobran. En estos momentos, únicamente deseo mi tranquilidad emocional para reencontrarme conmigo misma y enfocarme en mis proyectos laborales y personales", agregó.

Onelia Molina también pidió respeto a sus fans y medios, dejando en claro que no dará más declaraciones sobre el tema.

"Con este comunicado doy por cerrada esta etapa de mi vida y agradezco desde ya que me permitan atravesar esta situación con mucha empatía y respeto. También pongo en conocimiento que no daré más declaraciones sobre este tema", finalizó.

Así, Onelia Molina puso fin a su relación con Mario Irivarren tras el polémico ampay difundido por Magaly Medina, en el que se le ve al influencer rodeado de mujeres en un yate en Argentina. En su comunicado, la modelo dejó claro que ahora su prioridad es cuidar su tranquilidad y bienestar emocional.