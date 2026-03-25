Cronograma de marzo 2026 de pagos de sueldos y pensiones en el Estado: Conoce aquí cuándo cobrar en el Banco de la Nación

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó a fines del 2025 el cronograma anual mensualizado para el pago de las remuneraciones y pensiones en la administración pública que se aplicará durante el año fiscal 2026.

Mediante Resolución Viceministerial N° 0005-2025-EF/11.01, publicada en el diario oficial El Peruano, también se autorizó el cronograma de pagos de las pensiones correspondientes al Decreto Ley N° 19990, financiadas con cargo al presupuesto de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Según lo establecido, los pagos correspondientes a marzo se efectuarán durante la tercera semana y se realizarán a través del Banco de la Nación, respetando el orden habitual que sigue el Estado para trabajadores y pensionistas.

En marzo no se contempla la entrega de bonificaciones o aguinaldos, ya que estos beneficios se otorgan en otros momentos del calendario anual.

Cronograma de pagos de sueldos para trabajadores del Estado (marzo 2026)

Los pagos de sueldos del sector público por marzo se efectuarán durante la tercera semana, siguiendo el calendario habitual del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y respetando el mismo orden aplicado a los pensionistas.

Miércoles 18 de marzo: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas.

Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas. Jueves 19 de marzo: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Defensoría del Pueblo.

Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Defensoría del Pueblo. Viernes 20 de marzo: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y RENIEC.

Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y RENIEC. Lunes 23 de marzo: Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

Cronograma de pago de pensiones del sector público (marzo 2026)

El Banco de la Nación realizará el pago de pensiones a los jubilados del sector público según el cronograma establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Las fechas de abono se asignarán de acuerdo con el sector o entidad en la que trabajó cada beneficiario, respetando el orden definido por su afiliación institucional y siguiendo el calendario oficial de cada organismo estatal.