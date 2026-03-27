Temblor HOY en Perú, viernes 27 de marzo: ¿Cuál fue la magnitud del sismo sentido esta mañana?

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Dónde ocurrió el último sismo hoy en Perú? El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó cuál fue la magnitud y el epicentro del temblor que sacudió el país en la mañana de este viernes 27 de marzo.

Sismo se sintió hoy en Perú: Magnitud y epicentro

A través del Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP se dio a conocer todo los detalles de la actividad sísmica que se registró en la mañana de este viernes, precisamente a las 10:41 a.m. De acuerdo al boletín revelado en redes sociales, el movimiento telúrico se dio con una magnitud de 4.0 a 36 kilómetros al suroeste de Atico, Caravelí, en el departamento de Arequipa, también conocida como la 'Ciudad Blanca'.

La entidad adscrita al Ministerio del Ambiente también reportó que este temblor se dio con una profundidad de 32 kilómetros, latitud de -16.46 y longitud -73.83 grados.

Hasta el momento las autoridades locales no reportan daños materiales ni víctimas; sin embargo, le recuerda a la ciudadanía que se debe mantener siempre la calma ante un evento similar o de mayor intensidad.

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0170

Fecha y Hora Local: 27/03/2026 10:41:36

Magnitud: 4.0

Profundidad: 32km

Latitud: -16.46

Longitud: -73.83

Referencia: 36 km al SO de Atico, Caravelí - Arequipa https://t.co/1mAXAClYJl — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 27, 2026

Temblor en Arequipa: ¿Dónde fue el epicentro?

Perú está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica y volcánica donde ocurre el 80 % de los terremotos debido a la convergencia de las placas de Nazca y la Sudamericana, por lo cual, las autoridades y entidades como el IGP realizan un constante monitoreo sobre los fenómenos naturales que se registren en el país.

Otra institución que te permite identificar cada detalle de las actividades sísmicas como el sentido hoy en Arequipa, es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). A través de su cuenta oficial de X, anunció que el movimiento telúrico de magnitud 4.0 tuvo su punto exacto en el mar.



Detalles del sismo de 4.0 sentido en Arequipa.

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