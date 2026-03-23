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Bloqueo en la Carretera Central: Intensa nevada paraliza el tránsito a la altura de Ticlio

Una intensa nevada bloquea la Carretera Central entre los kilómetros 123 y 130, en la zona conocida como Ticlio. El fenómeno generó cientos de vehículos queden paralizados.

Carretera Central bloqueada en Ticlio por nevada
Carretera Central bloqueada en Ticlio por nevada (Composición Exitosa)

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 23/03/2026

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En la Carretera Central, vehículos quedaron varados ante la presencia de intensas nevadas las cuales ocurrieron a la altura de los kilómetros 123 y 130, a la altura de Ticlio. El fenómeno meteorológico ocurrió desde las 5:00 p.m. del domingo 22 hasta las primeras horas del lunes 23 de marzo. 

Carretera Central quedó bloqueada por intensa nevada

Un bloqueo en la Carretera Central generó la obstrucción del tránsito vehicular en la zona conocida como Ticlio, a la altura del kilómetro 123 y 130 en donde cientos de vehículos quedaron varados ante la presencia de intensas nevadas.

En la Carretera Central, principal vía de tránsito entre Lima y el centro del país, se presentó la interrupción del paso de vehículos de transporte pesado como automóviles los que permanecieron durante largas horas a la espera de que los carriles se vieron limpiados.

El hecho se reportó desde la concesionaria Deviandes la cual alertó de este fenómeno desde las 7:30 p.m. del último domingo. La caída de nevada de gran intensidad se presentó hasta la mañana de este lunes. 

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La empresa tuvo que restringir el tránsito en la zona con el fin de liberar la vía generando una extensa vía de vehículos en fila. Tras ello, se desplegó maquinaria pesada para iniciar con las labores de limpieza. La congestión vehicular aumentó debido a que conductores invadieron el carril contrario generando mayor obstrucción en la zona.

Tras ello, se registró un tránsito lento de vehículos entre los kilómetros 124 al 138 en la misma vía, durante la mañana de este 23 de marzo. Posteriormente, alrededor de las 2:33 p.m. se observó que la vía ya podía ser transitada, pero se exhorta a los conductores a manejar con cuidado y respetando el debido carril.

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Sutran brinda recomendaciones ante nevada

Ante la nevada presentada en Ticlio, Superintendencia De Transporte Terrestre De Personas, Carga Y Mercancías (Sutran), entidad adscrita al Ministerio de Transportes (MTC), brindó recomendaciones a los conductores para evitar accidentes en las vías afectadas.

  • Avanza lentamente
  • Evita cambios súbitos de dirección
  • No invadas el carril contrario
  • Mantén una distancia segura
  • Mantén las luces bajas encendidas
  • Mantén el parabrisas limpio
  • Evita frenadas bruscas

Intensas nevadas provocaron que el tránsito vehicular en Ticlio se vea interrumpida dejando a cientos de vehículos varados en la zona. Se recomienda conducir de forma segura de transitar por la zona. 

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