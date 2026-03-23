Bloqueo en la Carretera Central: Intensa nevada paraliza el tránsito a la altura de Ticlio

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En la Carretera Central, vehículos quedaron varados ante la presencia de intensas nevadas las cuales ocurrieron a la altura de los kilómetros 123 y 130, a la altura de Ticlio. El fenómeno meteorológico ocurrió desde las 5:00 p.m. del domingo 22 hasta las primeras horas del lunes 23 de marzo.

Carretera Central quedó bloqueada por intensa nevada

Un bloqueo en la Carretera Central generó la obstrucción del tránsito vehicular en la zona conocida como Ticlio, a la altura del kilómetro 123 y 130 en donde cientos de vehículos quedaron varados ante la presencia de intensas nevadas.

En la Carretera Central, principal vía de tránsito entre Lima y el centro del país, se presentó la interrupción del paso de vehículos de transporte pesado como automóviles los que permanecieron durante largas horas a la espera de que los carriles se vieron limpiados.

El hecho se reportó desde la concesionaria Deviandes la cual alertó de este fenómeno desde las 7:30 p.m. del último domingo. La caída de nevada de gran intensidad se presentó hasta la mañana de este lunes.

🌨️CAÍDA DE NEVADA🌨️#DeviandesInforma caída de nevada intensa entre los km 123 al 130 #Ticlio #Carreterracentral, #Usuarios maneje con cuidado y respete su carril pic.twitter.com/L8K6MJguCu — Deviandes (@DeviandesPeru) March 23, 2026

La empresa tuvo que restringir el tránsito en la zona con el fin de liberar la vía generando una extensa vía de vehículos en fila. Tras ello, se desplegó maquinaria pesada para iniciar con las labores de limpieza. La congestión vehicular aumentó debido a que conductores invadieron el carril contrario generando mayor obstrucción en la zona.

Tras ello, se registró un tránsito lento de vehículos entre los kilómetros 124 al 138 en la misma vía, durante la mañana de este 23 de marzo. Posteriormente, alrededor de las 2:33 p.m. se observó que la vía ya podía ser transitada, pero se exhorta a los conductores a manejar con cuidado y respetando el debido carril.

🌨️CAÍDA DE NEVADA🌨️#DeviandesInforma caída de nevada intensa entre los km 123 al 130 #Ticlio #Carreterracentral, #Usuarios maneje con cuidado y respete su carril pic.twitter.com/rhGlfFIjmi — Deviandes (@DeviandesPeru) March 23, 2026

Sutran brinda recomendaciones ante nevada

Ante la nevada presentada en Ticlio, Superintendencia De Transporte Terrestre De Personas, Carga Y Mercancías (Sutran), entidad adscrita al Ministerio de Transportes (MTC), brindó recomendaciones a los conductores para evitar accidentes en las vías afectadas.

Avanza lentamente

Evita cambios súbitos de dirección

No invadas el carril contrario

Mantén una distancia segura

Mantén las luces bajas encendidas

Mantén el parabrisas limpio

Evita frenadas bruscas

#SutranRecomienda☝🏼Conducir con presencia de nevada ❄️🚗🚎 🚛 puede incrementar el riesgo de sufrir accidentes en la carretera. Por ello, es importante tomar en cuenta las siguientes recomedaciones para una conducción segura. pic.twitter.com/Ohw5cCv2Mx — SUTRAN PERÚ (@sutranperu) March 23, 2026

Intensas nevadas provocaron que el tránsito vehicular en Ticlio se vea interrumpida dejando a cientos de vehículos varados en la zona. Se recomienda conducir de forma segura de transitar por la zona.