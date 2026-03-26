Fuerte SISMO de magnitud 6.5 remeció Japón: ¿Se activa alerta de tsunami en Perú?

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un fuerte sismo de magnitud 6.5 remeció el sureste de Japón este jueves, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). Tras esta situación, la Marina de Guerra del Perú reveló si se activa o no una alerta de tsunami en nuestro litoral.

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Japón?

De acuerdo a los primeros reportes, un sismo de magnitud 6.5 se registró a las 11:18 de la noche (hora Japón) y se ubicó en el océano Pacífico, a 122 kilómetros al este del municipio de Yamada, en la prefectura de Iwate, a unos 10 kilómetros de profundidad.

Por su parte, el Centro Sismológico Euromediterráneo (EMSC) reporó que el fuerte remezón también sacudió la zona cercana a la costa este de la isla japonesa de Honshu y se sintió en otras prefecturas y localidades ribereñas como en la ciudad de Morioka.

Tras ese remezón, una réplica se sintió 20 minutos después a 107 kilómetros del municipio de Yamada. Hasta el cierre de esta nota de Exitosa, no se reportan víctimas ni daños de gravedad por ambas actividades sísmicas en el país nipón.

Sismo sacude Japón.

¿Se activa alerta de tsunami en Perú?

Tras la alerta del fuerte movimiento telúrico que sacudió Japón este jueves, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, realizó un monitoreo ante la preocupación de posibles repercusiones en el Pacífico. En ese marco, a través de sus redes sociales como en X (antes Twitter), reportaron que no se genera una alerta de tsunami en el litoral peruano.

Sin embargo, las autoridades advierten que intensificarán la vigilancia y estarán pendientes ante cualquier cambio en el mar por posibles réplicas del sismo en el país insular en Asia Oriental ubicado en el noroeste del Océano Pacífico.

#ÚltimoSismoInternacional

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

26-03-26 09:18:50

Magnitud: 6.5 Mw

Referencia: 122 km E of Yamada, Japan

Profundidad: 9.51 km

Fuente: USGS pic.twitter.com/UP1xmRBA5D — Hidrografía Perú (@DHN_peru) March 26, 2026

Recomendaciones ante sismos y terremotos

Este evento es un recordatorio de que vivimos en un país altamente sísmico al estar ubicado en el 'Cinturón de Fuego del Pacífico'. Las autoridades como el Indeci recomiendan tener en cuenta lo siguiente ante un evento similar o un terremoto:

Mantener la calma: Tener siempre lista la mochila de emergencia.

Tener siempre lista la mochila de emergencia. Ubicar las zonas seguras .

. Lejos de peligros: Aléjese de ventanas, vitrinas, mamparas y objetos que puedan desprenderse por el movimiento telúrico.

Evita llamadas: Usa mensajes de texto o redes sociales para no saturar las líneas telefónicas de emergencia.

Mochila de emergencia.

Aunque este sismo de magnitud 6.5 en Japón no representa una amenaza o alerta de tsunami en el litoral peruano, las autoridades nos recuerdan estar preparados ante un evento similar o de mayor intensidad y participar en los simulacros que se realizan a nivel nacional para saber cómo actuar.