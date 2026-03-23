¿Viajarás por Semana Santa?: Estas son las 5 rutas alternas a la Carretera Central durante los días feriados

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si pensabas viajar por el feriado largo de Semana Santa, ten en cuenta las 5 rutas alternas a la Carretera Central tras el anuncio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de la restricción de circulación de vehículos de carga en la Ruta Nacional PE-22.

Semana Santa: Restricción de tránsito en Carretera Central

Muchas personas aprovecharán Semana Santa para viajar al interior del Perú. Como es habitual, conducirán por la Carretera Central; sin embargo, deben tener en cuenta que el MTC mediante la Resolución Directoral N.° 008-2026-MTC/18 dispuso la restricción temporal a la circulación de vehículos de carga pesada en la Ruta Nacional PE-22.

La medida tiene como objetivo reducir la congestión y mejorar la seguridad vial en una de las principales vías hacia el centro del país. Con ello, se establece que los vehículos de carga con un peso bruto mayor a 3.5 toneladas no podrán circular en determinados horarios en el tramo comprendido entre el kilómetro 19 (Ñaña) y el kilómetro 145 (centro poblado Pucará), en ambos sentidos.

Esta restricción regirá en dos periodos específicos:

Desde las 8:00 p.m. del miércoles 1 de abril hasta las 8:00 a.m. del jueves 2 de abril.

El domingo 5 de abril, entre las 10:00 a.m. y las 8:00 p.m.

Horarios de restricción de tránsito de camiones por Carretera Central en Semana Santa.

¿Cuáles son las cinco rutas alternas en Semana Santa?

Tras darse a conocer que el MTC restringió temporalmente el tránsito de unidades de carga pesada que superen las 3.5 toneladas en horarios específicos para agilizar el flujo de viajeros, muchos conductores se preguntan si ello afectará sus planes.

Como solución, las autoridades recomendaron el uso de cinco rutas alternas que conectan la costa con la sierra central del país. Estas opciones están habilitadas según el tipo de vehículo, permitiendo el paso de autos ligeros, buses y camiones de distintos ejes.

Ruta 1:

Óvalo Río Seco - Sayán - Oyón - Ambo: Permite el tránsito para vehículos livianos y pesados (buses y camiones hasta 3 ejes).

Ruta 2:

Huaral-Acos-Huayllay-Dv. Cochamarca-Dv. Cerro de Pasco: Permite el tránsito para vehículos livianos.

Ruta 3:

Lima - Canta - Huayllay - Dv. Cochamarca - Dv. Cerro de Pasco: Tránsito para vehículos livianos y pesados (buses y camiones hasta 3 ejes).

Ruta 4:

Cañete - Lunahuaná - Dv. Yauyos - Huancayo: Permite el tránsito para vehículos livianos y pesados (buses y camiones hasta 3 ejes, excepto buses de 2 pisos).

Ruta 5:

Pisco - Pámpano - Rumichaca - Plazapata - Huancavelica - Izcuchaca - Huancayo: Tránsito para vehículos livianos y pesados (buses y camiones hasta 2 ejes).

5 rutas alternas a la Carretera Central durante feriados de Semana Santa.

Otros datos sobre la restricción de tránsito

Finalmente para evitar inconvenientes en tu viaje, las autoridades aconsejan revisar el aplicativo de emergencias viales de Provias Nacional para verificar si existe algún tipo de restricción por emergencias viales, a través de este LINK.

Además, la medida del MTC resalta que podrán circular durante los horarios restringidos: vehículos de emergencia, unidades que transporten ayuda humanitaria, vehículos destinados a la liberación o rehabilitación de vías.

Se exhorta a los conductores a usar alguna de las cinco rutas alternas a la Carretera Central si piensan viajar por Semana Santa, asegurando así un tránsito fluido entre la costa y la sierra central en este feriado largo en abril.