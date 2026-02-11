Bad Bunny: revelan exorbitante cifra que pagaron por actuar como arbustos en el Super Bowl

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Han pasado tres días desde que Bad Bunny se presentó en el medio tiempo del Super Bowl, convirtiéndose en el primer artista latino en dicho espectáculo. Una joven contó que cobró una exorbitante cifra por participar como extra, vestida de arbusto, en el espectáculo musical que forma parte del partido de fútbol americano.

¿Cómo llegaron a actuar con Bad Bunny en el Super Bowl?

La usuaria de TikTok, Ivanna Almonte, decidió responder la pregunta que muchos fans de Bad Bunny estaban esperando sobre el monto que recibió por participar, vestida de arbusto, durante la presentación. Además, contó detalles de cómo hizo la postulación y su experiencia durante los días de trabajo.

Según dijo, la compañía encargada de seleccionar a los extras en un Super Bowl se llama 'Backlit'. Ivanna explicó que fue seleccionada sin saber cuál iba a ser su función real en el espectáculo, ya que solo sabía que participaría como extra en el show.

Sobre los requisitos para participar en el casting, el más importante era que los aspirantes debían medir 1.70 m en adelante y tener una buena condición física, ya que debían desplazarse por todo el campo de juego a gran velocidad para formar los bosques que se vieron durante el show del 'Conejo Malo'.

Ivanna también mencionó que el proceso de selección empieza un mes antes y que ella, junto a otras 4,000 personas, fue seleccionada entre más de 40,000 postulantes. También confesó que al menos 500 personas abandonaron el trabajo antes del show.

"Para formar parte del medio tiempo, tienes que tener dos semanas disponibles para ir a ensayos. Que te seleccionen es literalmente una lotería, porque no hay límite de edad. Entre los que participaron este año había personas de 38 hasta 55 años y más", indicó.

¿Cuánto ganaron los "arbustos" del Super Bowl de Bad Bunny?

Respecto al tema económico, indicó que no se trataba de ir solo un día, sino que hubo varios ensayos antes de la presentación, y debían demostrar una buena condición física para que el show quedara impecable. Ivanna comentó que le pagaron $18 por hora de trabajo.

Cada participante trabajó alrededor de 70 horas entre ensayos y presentación, lo que dio un total aproximado de $1,309 de ganancia para cada uno; una cifra que ha llamado mucho la atención en redes sociales.

De esta manera, las ganancias que varias personas obtuvieron por actuar como arbustos en el medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny se han convertido en un tema de conversación, ya que muchos anhelan poder trabajar en un espectáculo tan grande y con ganancias considerables.