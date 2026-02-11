Anciano jubilado gana más de 10 millones en lotería, pero termina en la cárcel: ¿Qué pasó?

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un anciano de 80 años que parecía tener la vida resuelta tras ganar €2,077,000 en una lotería del Reino Unido fue sentenciado a 16 años de prisión, tras utilizar su jugoso premio para actos ilícitos. El caso tuvo impacto global, ya que sus hijos también estaban involucrados en sus fechorías.

Anciano gana lotería, pero termina preso por droga

El hombre de 80 años, que responde al nombre de John Eric Spiby, ganó la lotería (aproximadamente 10,800,000 soles) en 2010 y, según las autoridades, destinó todo el dinero a formar una red de producción y distribución de pastillas opiáceas.

John no actuó solo, sino que contó con la ayuda de sus hijos para formar su negocio ilegal. Utilizaron unos establos frente a su casa de campo en Gran Manchester para producir pastillas falsas con recetas médicas, que luego distribuían en el país.

El hombre logró amasar una fortuna de más de 288 millones de euros producto de su negocio ilegal, ya que se expandió y llegó a tener un segundo laboratorio en una nave industrial, además de las granjas mencionadas anteriormente.

Sin embargo, todo llegó a su fin cuando la policía del Reino Unido lo detuvo. Posteriormente, el tribunal lo condenó a 16 años y seis meses de prisión, junto a uno de sus hijos y otros colaboradores, quienes recibieron penas efectivas de entre 9 y 10 años.

El caso llamó poderosamente la atención en el país y el juez a cargo se mostró sorprendido al momento de sentenciar a John, indicando que, pese a tener una gran fortuna, el anciano decidió encabezar una organización criminal que ahora lo llevó a la cárcel por el resto de sus días.

🇬🇧 A British pensioner who won the lottery used his £2.4 million winnings to set up a drug lab.



John Spiby, along with his sons, built a sophisticated lab to produce fake prescription pills in stables opposite his cottage in Wigan, Greater Manchester.



The gang raked in £288... pic.twitter.com/ON9OjNYEec — Europa.com (@europa) January 29, 2026

¿Qué son los opiáceos?

Los opiáceos son sustancias derivadas del opio, una resina que se extrae de la amapola. Se utilizan principalmente en medicina para aliviar dolores intensos, especialmente después de cirugías o en enfermedades graves como el cáncer.

Sin embargo, aunque tienen un uso médico importante, también pueden generar dependencia si se consumen sin control. Por ello, su venta y distribución están estrictamente reguladas. Cuando se usan de forma indebida, pueden causar graves problemas de salud e incluso la muerte.

Es así que, este caso demuestra que el dinero no siempre garantiza tranquilidad ni felicidad. Pese a haber ganado millones, John Eric Spiby optó por el camino del delito y hoy enfrenta las consecuencias. Su historia pasó de ser un golpe de suerte a convertirse en uno de los escándalos criminales más impactantes del Reino Unido.