Tragedia en Lurigancho - Chosica: Obrero perdió la vida tras ser sepultado mientras trabajaba en su casa

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una tragedia se registró recientemente en Lurigancho - Chosica. Mientras realizaba labores de construcción en compañía de su hijo, un trabajador perdió la vida de forma trágica, luego de ser sepultado por un derrumbe de cerro. Este lamentable suceso dejó consternados a sus familiares y vecinos quienes lloran su partida.

Obrero pierde la vida tras ser sepultado en su vivienda

De acuerdo a información preliminar recogida por nuestro medio, la víctima, identificado como Lenin Lener Antonio Gómez, de 55 años, se encontraba realizando trabajos de construcción en su domicilio junto a su hijo para ganar espacio en la falda de un cerro. Sin embargo, no esperaba que ello tuviera un fatídico desenlace.

Sucede que, mientras desarrollaba dicha acción, de manera intempestiva se registró el derrumbe de una gran parte del cerro, en el que viven. Producto de ello, cayó tierra y rocas sobre la víctima que terminaron provocándole la muerte instantánea. Este terrible acontecimiento se suscitó en el asentamiento humano Nicolás de Pierola.

Cabe resaltar que, tras lo sucedido efectivos de la Policía Nacional del Perú, personal de Serenazgo de la Municipalidad de Chosica, así como también bomberos procedieron a rescatar el cuerpo que yacía a un costado de la zona donde se ha realizado este derrumbe.

A su vez, las mencionadas autoridades se encontraban a la espera de la llegada del fiscal de turno, para proceder al respectivo levantamiento del cadáver del occiso Lenin Lener Antonio Gómez.

Esta situación ha generado gran preocupación entre los vecinos de la zona, quienes se han acercado para ofrecer su apoyo durante las labores de rescate con el objetivo de poder lograr liberar al obrero.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Un obrero de construcción civil perdió la vida este viernes cuando hacía un trabajo para ganar espacio en la falda de un cerro ubicado en el asentamiento humano Nicolás de Pierola en el distrito de Lurigancho - Chosica. Mientras realizaba sus... pic.twitter.com/kTDYXD9IYj — Exitosa Noticias (@exitosape) April 24, 2026

Otra tragedia ocurrida en Lurigancho - Chosica

Otra de las tragedias que se registraron en Lurigancho - Chosica fue aquella en la que un niño de 6 años falleció tras el impacto de un volquete con piedra chancada contra su vivienda localizada en Carapongo. Además, el conductor de la unidad también falleció.

Así, presuntamente se le habrían vaciado los frenos al chofer lo que generó que perdiera el control colisionando contra algunos transeúntes, una mototaxi que se encontraba estacionada a un costado de la vía y finalmente terminó empotrándose contra una vivienda de material noble en donde se encontra el menor de edad junto a una madre.

Fue así que, una tragedia se ha registrado en el asentamiento Nicolás de Piérola, en el distrito de Lurigancho - Chosica en donde un obrero de construcción civil perdió la vida cuando pretendía ganar espacio en la falda de un cerro y de forma inesperada fue sorprendido por un deslizamiento que lo terminó por sepultar acabando con su vida.