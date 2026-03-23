Temblor sacude Perú HOY, 23 de marzo: Epicentro y magnitud del sismo sentido este lunes

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce todos los detalles del último sismo que sacudió Perú este lunes 23 de marzo, según el más reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP): ¿Cuál fue la magnitud, el epicentro y a qué hora se sintió el "remezón"?

Sismo sacudió Tumbes hoy: ¿Cuál fue la magnitud?

A través del Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP, en su cuenta oficial de x, se dio a conocer que el sismo que se sintió alrededor de las 12:46 horas este lunes 23 de marzo fue de magnitud 4.3 a 39 kilómetros al norte de Zarumilla, en la región Tumbes con una profundidad de 55 kilómetros y nivel de intensidad III grados en la escala de Mercalli Modificada.

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente creada con la finalidad de estudiar todos los fenómenos relacionados con la estructura, condiciones físicas e historia evolutiva de la Tierra, sostuvo que hasta el momento no se reportan daños o víctimas por este nuevo sismo sentido en Tumbes, que fue percibido levemente por la ciudadanía.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0163

Fecha y Hora Local: 23/03/2026 12:46:03

Magnitud: 4.3

Profundidad: 55km

Latitud: -3.17

Longitud: -80.15

Intensidad: III Zarumilla

Referencia: 39 km al N de Zarumilla, Zarumilla - Tumbeshttps://t.co/4uSWtq1ShE — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 23, 2026

Epicentro del último temblor este lunes

Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país, por lo cual, otra entidad que realiza un constante monitoreo de estos fenómenos naturales es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), perteneciente al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

A través de su cuenta de X, la institución indicó que el epicentro del último sismo sentido este lunes en Tumbes tuvo como epicentro el mar, con una latitud de -3.17 y longitud -80.15 grados.

COEN - INDECI sobre el temblor sentido hoy en Tumbes.

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