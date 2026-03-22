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Alerta en la Amazonía peruana

¡Alerta roja en Loreto! Río Huallaga alcanza nivel crítico al aumentar caudal por fuertes lluvias

Los sistemas de monitoreo registraron un incremento sostenido del caudal del río Huallaga, esta situación coloca a varias localidades en una situación de riesgo inmediato.

Río Huallaga se ubica en umbral rojo
Río Huallaga se ubica en umbral rojo Composición Exitosa

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 22/03/2026

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que, hoy domingo, 22 de marzo de 2026 a las 06:00 horas, la estación hidrológica Yurimaguas DHN registró un nivel de 134.2 m.s.n.m, ubicándose en el umbral rojo. Este valor coincide con el límite considerado crítico para ese punto de medición.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población evitar acercarse a la ribera del río, suspender actividades cercanas al cauce y ubicar rutas de evacuación hacia zonas seguras.

Las autoridades técnicas centran su atención en el comportamiento del afluente, mientras la población recibe recomendaciones para reducir la exposición.

El reporte oficial confirma que el incremento del nivel del agua coincide con un periodo de lluvias intensas en la selva. Este escenario combina factores meteorológicos e hidrológicos que elevan la probabilidad de desbordes, con impacto directo en zonas pobladas y áreas agrícolas cercanas al cauce. 

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Según el organismo, este nivel implica "previsión de desborde del río y erosión en los márgenes", además de la "posible inundación en zonas pobladas y agrícolas más bajas; afectación en infraestructura dentro del ámbito directo o cercano al río". La categoría roja representa el escenario de mayor riesgo dentro del sistema de alerta hidrológica.

Las potenciales áreas de afectación:

Las potenciales áreas de afectación serían los centros poblados de:

  • Yurimaguas
  • Santa Cruz
  • Lagunas
  • Pelejo
  • Papaplaya
  • Puerto Arturo
  • Providencia
  • Santa María

Archivo:Rio huallaga, Tarapoto, San Martín, Perú.jpg - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Recomendaciones:

Ante este contexto, el Instituto Nacional de Defensa Civil emitió una serie de medidas dirigidas a la población. Entre ellas, se indica: 

  • Evitar acercarse a la ribera del río
  • Suspender actividades cercanas al cauce 
  • Ubicar rutas de evacuación hacia zonas seguras

Alertas del Senamhi:

La institución emite tres tipos de alertas meteorológicas: amarilla, naranja y roja, según la magnitud del fenómeno y el nivel de peligro previsto.

  • Alerta amarilla: Advierte sobre fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos, aunque habituales en determinadas regiones
  • Alerta naranja:  Implica la necesidad de preparación y vigilancia ante eventos como lluvias intensas, vientos fuertes o temperaturas extremas.
  • Alerta roja: Actualmente registrada en el río Huallaga, se declara cuando se pronostican fenómenos de gran magnitud que representan un riesgo alto para la población.

Ante este contexto, se ha pedido a los residentes evitar el tránsito cercano a las márgenes del río durante etapas de crecida. Las autoridades también insisten en la necesidad de mantenerse informados a través de canales oficiales. 

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El monitoreo continuará de forma permanente, con actualizaciones que permitirán evaluar la evolución del nivel del agua en las próximas horas.

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