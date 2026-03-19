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Confirman segunda muerte por leptospirosis en Tumbes: Víctima contrajo enfermedad tras contacto con agua empozada

En Tumbes, autoridades sanitarias confirmaron una segunda muerte por leptospirosis. La víctima habría contraído la enfermedad tras tener contacto con agua empozada en su vivienda.

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 19/03/2026

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Lamentable. La directora Regional de Salud de Tumbes, Roxana Chacaltana, confirmó este jueves 19 de marzo la segunda muerte a causa del leptospirosis. Según precisó a Exitosa la autoridad, el paciente tenía 36 años; asimismo, anunció que abrirán una investigación, tomando en consideración la historia clínica del fallecido.

Se confirman 50 casos en la región Tumbes

En comunicación con nuestro medio, la funcionaria señaló que a la fecha tiene reportados 84 casos de leptospirosis, de los cuales 50 ya están confirmados, situación que ha puesto en total alarma a la región fronteriza del país. 

En esa línea, sostuvo que, tras la declaratoria de alerta sanitaria, espera que las municipalidades provinciales y distritales adopten medidas para reforzar la salubridad en la región y así puedan salvaguardar la vida de los moradores. 

Pese a que las autoridades sanitarias recomiendan no estar cerca aguas acumuladas, residuos sólidos, presencia de plagas y aguas servidas en la vía pública, es lo que vecinos de diferentes zonas de la región han denunciado, exigiendo su retiro para evitar la propagación de la mencionada enfermedad. 

Peligrosa enfermedad se está propagando muy rápidamente al interior del Perú

En entrevista para el programa "Exitosa Perú", el médico dio detalles sobre la enfermedad que, en muchos casos se atiende bajo "tratamiento empírico", más precisamente, si el paciente presenta fiebre o dolor muscular sobre todo en la pantorrilla o si en el peor de los casos cambia de color a amarrillo, situación crítica que podría llevarlos a la muerte.

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"Termina afectando el hígado y el riñón. En el caso del hígado, el paciente cursa con nefritis, por cierto ya estamos hablando, por cierto, de la forma ya grave, y en el riñón, insuficiencia renal, no forma orina el paciente, tan así que tiene que ir a diálisis, pero entenderá que en el norte del Perú, equipos para hemodiálisis no hay muchos", advirtió.

Sobre la sintomatología, aseveró que el paciente presenta fiebre, en temperaturas que van entre los 37 y 38 grados, y que en situaciones se vuelve tan similar como la fiebre del dengue, figura que es difícil de identificar por los profesionales de la salud a cargo. 

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Desde la región Tumbes exigen una rápida acción al Gobierno a fin de que pueda atenderse a la brevedad posible esta enfermedad. 

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