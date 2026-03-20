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Continúan temperaturas altas

Otoño 2026 inicia en Perú con calor extremo: Lima registrará picos de 29 °C

El otoño inicia hoy, 20 de marzo, en todo el Perú, con temperaturas más altas de lo normal. Según un especialista del Senamhi, la nueva estación aun registrará calor extremo en Lima y en el resto del país.

Inicia el otoño en el Perú con temperaturas más cálidas, según Senamhi.
Inicia el otoño en el Perú con temperaturas más cálidas, según Senamhi. Composición Exitosa

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 20/03/2026

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Este viernes 20 de marzo inició oficialmente el otoño en el Perú, pero el calor no se irá. Así lo confirmó el especialista del Senamhi, Yury Escajadillo, quien señaló que la nueva estación registra picos de hasta 29 °C en zonas cercanas al litoral en Lima y en el resto del país.

Temperaturas más cálidas en distritos cercanos al mar

En diálogo con Exitosa, el subdirector de predicción climática indicó que la población debe tomar en cuenta que, lo que se viene para este otoño 2026 son condiciones más cálidas de lo normal en toda la franja costera, incluyendo a Lima Metropolitana.

Escajadillo señaló que, en los distritos más cercanos al mar en la capital, las temperaturas oscilarán entre 17 a 25 °C, incluyendo el Callao. Algunos de estos son San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos.

En aquellos los distritos más alejados del litoral limeño, como SJL, Carabayllo, Ate, La Molina, SMP y Comas, los ciudadanos soportarán temperaturas entre 16 a 27 °C. 

Según el representante del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), estos registros se presentarán en la mañana y también en la noche. "Tenemos temperaturas de 26 °C e incluso 29 °C, pese a que estamos en otoño", agregó.

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Persistirán días soleados y fuerte radiación UV

En los siguientes tres meses de duración del otoño en todo el país, los peruanos que residan en el norte, centro y sur de la franja costera, experimentarán condiciones más cálidas de lo normal debido a la influencia del fenómeno del Niño Costero.

"El desarrollo del Niño Costero, ya comunicado por el Comité Técnico Científico del ENFEN, influye mucho en las altas temperaturas. Al tener un desarrollo del Niño asociado a condiciones más cálidas del mar, influye en las temperaturas del aire, las cuales nosotros sentimos actualmente", precisó Escajadillo.

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Asimismo, el representante del Senamhi advirtió que la radiación UV continuará con niveles bastante elevados, ya que la presencia solar se mantendrá ciertos días desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde.

"Todavía no hay que bajar la guardia, el otoño recién ha iniciado. Vamos a tener días con presencia solar. Hay que usar bloqueador y gorros. Hay que estar prevenidos", agregó.

El otoño inicia hoy, 20 de marzo, en todo el Perú, con temperaturas más altas de lo normal. Según un especialista del Senamhi, la nueva estación aun registrará calor extremo en Lima y en el resto del país.

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