Senamhi advierte lluvias intensas en nueve regiones: Entérate si tu localidad en alerta naranja

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en nueve regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 078, se esperan las precipitaciones de nivel " alerta naranja " hasta la 1:00 p. m. del viernes 20 de marzo en las regiones de Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali. En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:

Ayacucho : Huanta y La Mar.

: Huanta y La Mar. Cusco : La Convención.

: La Convención. Huancavelica : Churcampa y Tayacaja.

: Churcampa y Tayacaja. Huánuco : Huamalíes, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca.

: Huamalíes, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca. Junín : Chanchamayo, Concepción, Huancayo, Jauja y Satipo.

: Chanchamayo, Concepción, Huancayo, Jauja y Satipo. Loreto : Ucayali.

: Ucayali. Pasco : Oxapampa.

: Oxapampa. San Martín : Bellavista, Mariscal Cáceres y Tocache.

: Bellavista, Mariscal Cáceres y Tocache. Ucayali: Atalaya y Padre Abad.

#Pronóstico #Senamhi #Minam En la sierra centro y sur se prevé precipitaciones (lluvia, granizo, agua nieve y nieve).



Además, se esperan lluvias y/o chubascos de moderada a fuerte intensidad en la selva alta.https://t.co/nJrSfbWRRj#PreparadosAnteLluviasIntensas pic.twitter.com/LsXIzeXhip — Senamhi (@Senamhiperu) March 19, 2026

En ese sentido, se prevén precipitaciones de moderada intensidad y/o chubascos en la sierra centro y sur, y de ligera intensidad en la sierra norte, acompañadas también por descargas eléctricas y ráfagas de viento; granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y nevadas sobre los 3 800 m s. n. m., principalmente en la sierra centro y sur.

Además, se esperan lluvias y/o chubascos de moderada a fuerte intensidad, principalmente en la selva alta, las cuales estarán acompañadas por ráfagas de viento y descargas eléctricas. Así como, lluvias localizadas de ligera intensidad y/o chubascos en la costa norte, principalmente en la costa interior de Piura y Tumbes.

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, teniendo en cuenta que en los próximos días las lluvias podrían ser más intensas por la llegada del Fenómeno 'El Niño Costero'.