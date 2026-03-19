RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
¡Atención!

Senamhi advierte lluvias intensas en nueve regiones: Entérate si tu localidad en alerta naranja

Fuerte fenómeno climatológico previsto para nueves regiones estará acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento hasta la tarde del viernes 20 de marzo.

Lluvias intensas para las próximas 24 horas en nueve regiones.
Lluvias intensas para las próximas 24 horas en nueve regiones. Difusión

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 19/03/2026

Síguenos en Google News Google News

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en nueve regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 078, se esperan las precipitaciones de nivel "alerta naranja" hasta la 1:00 p. m. del viernes 20 de marzo en las regiones de Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali. En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:

  • Ayacucho: Huanta y La Mar.
  • Cusco: La Convención.
  • Huancavelica: Churcampa y Tayacaja.
  • Huánuco: Huamalíes, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca.
  • Junín: Chanchamayo, Concepción, Huancayo, Jauja y Satipo.
  • Loreto: Ucayali.
  • Pasco: Oxapampa.
  • San Martín: Bellavista, Mariscal Cáceres y Tocache.
  • Ucayali: Atalaya y Padre Abad.

En ese sentido, se prevén precipitaciones de moderada intensidad y/o chubascos en la sierra centro y sur, y de ligera intensidad en la sierra norte, acompañadas también por descargas eléctricas y ráfagas de viento; granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y nevadas sobre los 3 800 m s. n. m., principalmente en la sierra centro y sur

Además, se esperan lluvias y/o chubascos de moderada a fuerte intensidad, principalmente en la selva alta, las cuales estarán acompañadas por ráfagas de viento y descargas eléctricas. Así como, lluvias localizadas de ligera intensidad y/o chubascos en la costa norte, principalmente en la costa interior de Piura y Tumbes.

Gobierno prórroga estado de emergencia por 60 días en 134 distritos de 8 regiones ante lluvias
Lee también

Gobierno prórroga estado de emergencia por 60 días en 134 distritos de 8 regiones ante lluvias

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas. 

Enfen advierte posible prolongación de El Niño Costero hasta diciembre de 2026
Lee también

Enfen advierte posible prolongación de El Niño Costero hasta diciembre de 2026

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, teniendo en cuenta que en los próximos días las lluvias podrían ser más intensas por la llegada del Fenómeno 'El Niño Costero'.

Temas relacionados Alerta naranja lluvias intensas precipitaciones Senamhi Sierra y Selva

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA