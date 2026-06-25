Joven lanza grito desgarrador tras terremoto en Venezuela: "¡Mi mamá, bro, mi mamá!"

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El norte de Venezuela vivió este miércoles una jornada catastrófica tras registrarse dos terremotos de gran magnitud que provocaron el colapso de múltiples viviendas. La desesperación se apoderó de las calles, donde los ciudadanos enfrentan la pérdida de sus seres queridos y la destrucción total.

El drama humano tras los derrumbes

En redes sociales circula un video captado en El Junquito, cerca de Caracas, que refleja el sufrimiento de las familias. Un sobreviviente, al observar como su hogar se reducía a escombros, dejó un registro que rápidamente se ha convertido en el símbolo de esta tragedia.

"¡Mi mamá, bro, mi mamá!", lamentó.

Este desgarrador grito fue la reacción inmediata ante el desplome de su residencia. Según reportes, este caso particular refleja la angustia colectiva de cientos de personas que, en cuestión de segundos, perdieron todo y quedaron atrapadas bajo estructuras colapsadas por el movimiento telúrico.

La escena en El Junquito representa apenas una pequeña parte del dolor colectivo. Muchas familias buscan activamente a sus pariente entre los escombros, enfrentando el miedo constante mientras los equipos de rescate realizan labores extenuantes para identificar a los sobrevivientes que permanecen bajo las estructuras caídas.

#Mundo🚨😢 "¡Mi mamá, mi mamá!" Ese desgarrador grito de desesperación quedó registrado en un impactante video grabado en las calles de El Junquito, en las afueras de Caracas, durante los fuertes terremotos que sacudieron el norte de Venezuela.

Las imágenes reflejan el miedo, la... pic.twitter.com/wKyeJpORfY — Vanguardia (@vanguardiacom) June 25, 2026

Impacto de los sismos en Venezuela

Según Delcy Rodríguez, el país fue golpeado por dos sismos de 7.2 y 7.5 grados de magnitud. Estos eventos naturales causaron severos daños estructurales en estados como La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón, paralizando completamente la vida diaria de los ciudadanos afectados.

Hasta el momento se reportan 164 víctimas mortales y 971 personas heridas. La infraestructura también sufrió un impacto devastador, destacando el desplome de edificios en Playa Grande y daños críticos en el complejo habitacional "Urbanismo Hugo Chávez", dejando a familias enteras sin hogar.

Así se vio el Terremoto en caracas VENEZUELA, La pastora se rumora que los temblores continuarán así que todos permanezcan en un lugar seguro y aseguren a sus familiares, DIOS TIENE EL CONTROL😖🙏🏽 pic.twitter.com/aeG9vB7oXT — BAEZ👑 (@Baeztvshow) June 24, 2026

La magnitud de los daños materiales incluye el colapso de servicios básicos y rutas de acceso bloqueadas por escombros, dificultando la entrada de ayuda humanitaria a las zonas críticas. Los hospitales cercanos se encuentran trabajando a máxima capacidad para atender la alta demanda de pacientes heridos.

La población, ante el temor constante de nuevas réplicas, ha optado por pasar la noche a la intemperie en plazas o vehículos. Las autoridades mantienen los protocolos de emergencia mientras los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes entre los restos de los edificios destruidos.

El Gobierno nacional ha coordinado el despliegue de organismos de seguridad para gestionar la remoción de escombros y la atención médica en las áreas más golpeadas. Se espera que en las próximas horas se emitan nuevos balances de acuerdo avancen el proceso de remoción.