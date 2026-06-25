Gobierno peruano evalúa enviar equipos de rescate USAR a Venezuela tras terremotos

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno peruano ha iniciado la evaluación de las posibilidades logísticas para enviar asistencia humanitaria a Venezuela. Esta medida responde a la crisis causada por los recientes terremotos registrado en el territorio venezolano, buscando brindar apoyo técnico mediante el despliegue de brigadas especializadas.

El premier Luis Arroyo, sostuvo que esta cooperación técnica resulta vital para fortalecer los esfuerzos de rescate, especialmente cuando se requiere personal entrenado en situaciones complejas. La premisa fundamental es asegurar que las capacidades operativas del Estado contribuyan positivamente en la mitigación de los daños estructurales.

Preparación del contingente especializado USAR

La estrategia central del Ejecutivo consiste en la movilización de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano, conocida como USAR, un equipo técnico de élite integrado por expertos de la Marina de Guerra, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional del Perú.

"Por supuesto que tenemos que ayudar a nuestros hermanos sudamericanos, en este caso Venezuela", afirmó el titular del PCM.

Según Luis Arroyo, estos grupos consolidados reúnen múltiples especialidades técnicas fundamentales para atender desastres de gran magnitud. Por lo cual, las fuerzas del orden ya se encuentran alistando el contingente correspondiente para iniciar el traslado hacia la zona afectada.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El premier Luis Arroyo manifestó en declaraciones para la prensa que el Gobierno del Perú enviará apoyo a Venezuela luego de que sufriera dos terremotos el último miércoles. Unidades de búsqueda y rescate urbano serán preparadas para ser... pic.twitter.com/uxcHKxKEne — Exitosa Noticias (@exitosape) June 25, 2026

Este personal cuanta con una formación rigurosa, diseñada para operar en terrenos difíciles y edificios colapsados. La preparación incluye protocolos internacionales de seguridad y eficiencia, asegurando que cada miembro del equipo aporte conocimientos específicos en rescate, atención médica de emergencia y estabilización de estructuras.

Compromiso logístico ante la emergencia internacional

Arroyo reafirmó el firme compromiso del Estado para brindar el soporte logístico necesario ante esta emergencia, destacando que el Perú también suele recibir ayuda de otras naciones cuando enfrenta desastres naturales, fortaleciendo así los lazos de cooperación regional frente a las catástrofes.

"Estamos viendo las posibilidades de enviar; tenemos gente especialista", declaró.

El despliegue busca ser una respuesta efectiva y coordinada, asegurando que el personal especializado pueda operar bajo los estándares requeridos en misiones de rescate. Mientras las autoridades peruanas mantienen la coordinación constante para ejecutar esta ayuda humanitaria internacional de manera mucho más rápida.

Así se vio el Terremoto en caracas VENEZUELA, La pastora se rumora que los temblores continuarán así que todos permanezcan en un lugar seguro y aseguren a sus familiares, DIOS TIENE EL CONTROL😖🙏🏽 pic.twitter.com/aeG9vB7oXT — BAEZ👑 (@Baeztvshow) June 24, 2026

Además, se evalúan las condiciones logísticas necesarias para el traslado seguro de los equipos, incluyendo el equipamiento técnico de vanguardia que requiere el personal USAR para operar con autonomía. Este esfuerzo subraya la importancia de la logística rápida en momentos críticos.

Las acciones del Gobierno de enviar equipos de rescate USAR a Venezuela reflejan un compromiso con la asistencia humanitaria ante terremotos, mediante la colaboración de fuerzas especializadas, garantizando que el soporte técnico llegue a los ciudadanos damnificados por la terrible catástrofe.