¡Terrible! Mujer denuncia robo de 70 mil soles a sus cuentas bancarias mientras dormía

Rommy Solis aseguró ser víctima de una modalidad de estafa que extrajo altas cantidades de dinero de su cuenta bancaria. La mujer, quien además es extrabajadora de un banco conocido en el Perú, comentó que los delincuentes aprovecharon la noche, mientras dormía para cometer sus fechorías.

La mujer comentó que tuvo que usar sus conocimientos bancarios para contrarrestar el robo que acababa de sufrir. El caso pondría en evidencia una alta en cantidad de estafas cibernéticas a las que están expuestos los usuarios.

El relato de la mujer, que fue recopilado por un programa periodístico, subraya que dos personas, de nombre presuntamente femenino, habían creado dos cuentas ficticias para transferirse el dinero obtenido de la cuenta del banco Scotiabank. Este dinero habría sido logrado tras solicitar un préstamo de 70 mil soles a nombre de la agraviada.

"Me levanto y veo mi teléfono y veo dos mensajes. Uno de texto en el que me dicen que mi cuenta ha sido bloqueada y que llame a la banca telefónica. Un correo electrónico donde me mandan unos contratos en blanco de un préstamo extralinea que supuestamente yo saqué", declaró.