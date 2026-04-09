Terror en el Callao: Asesinan a balazos a suboficial PNP vestido de civil en parque La Quilla

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La noche de este miércoles 8 de abril, un policía vestido de civil fue brutalmente asesinado a balazos mientras se encontraba caminando en el parque La Quilla, en el Callao. Según información policial, se trataría de un ajuste de cuentas.

Policía de civil asesinado se encontraba suspendido

El crimen tuvo como víctima a un suboficial de tercera de la PNP, identificado como Angelo Velásquez Ipanaqué, de 30 años, miembro de la unidad de Escuadrón Verde. El agente se encontraba transitando por la calle Miguel Grau.

Según Panamericana, al momento del fatal suceso, Velásquez se encontraba suspendido temporalmente por indisciplina desde hacía dos meses.

Imágenes de las cámaras de seguridad registraron cómo un sospechoso hablaba por celular en la calle en mención, llegando incluso a sentarse en la vereda sin dejar de observar a todos lados, aparentemente, a la espera de la llegada de su víctima.

Seguidamente, el efectivo policial fue acribillado por el sujeto hasta en cinco oportunidades y, de inmediato, el criminal huyó corriendo del lugar.

En el lugar de los hechos, peritos de criminalística recogieron evidencia, hallando cinco casquillos de bala. Además, no descartaron un posible ajuste de cuentas.

En tanto, las autoridades competentes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades del caso.

Se desata balacera en Centro de Lima durante cierres de campaña

A varios metros de distancia de algunos mítines de cierres de campaña de candidatos de cara a Elecciones 2026, se desató una violenta balacera en el Centro de Lima este jueves. Primeros reportes indican que se trataría de un asalto.

Este 9 de abril, la mayoría de los candidatos a la Presidencia de la República realizan sus correspondientes cierres de campaña, en línea con las reglas electorales que dicta el JNE, al ser el último día permitido para realizar proselitismo.

El incidente tuvo lugar en pleno Jirón de la Unión minutos después de las 6 de la tarde de este jueves ante la vista de unos aterrorizados transeúntes, que se alarmaron al escuchar los disparos.

Según informaron fuentes policiales a Exitosa, se trató de un violento asalto a balazos a un cambista que trabajaba cerca a un centro comercial de la zona, quien fue acribillado por unos delincuentes. Lamentablemente, el hombre falleció, en tanto los criminales fueron detenidos.

El pasado 8 de abril, un suspendido suboficial de tercera de la PNP fue brutalmente asesinado a balazos cuando caminaba vestido de civil en el Callao.