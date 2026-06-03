Terror en Comas: Violenta balacera con arma de guerra deja un fallecido en la avenida Pallardelli

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La violencia en diferentes puntos de la ciudad continúa a pesar del estado de emergencia que rige en Lima y Callao. Esta vez, una balacera se produjo en Comas la cual dejó un fallecido y generó una intensa persecución policial la cual terminó con tres sujetos capturados por las autoridades.

Balacera en Comas con arma de guerra deja un fallecido

De acuerdo a los primeros reportes, dos vehículos chocaron entre sí en la intersección de la avenida Pallardeli con Micaela Bastidas, a la altura del Hotel Valentinos. Luego de este incidente, se produjo un intercambio verbal que terminaría de la peor manera.

Luego de esta breve discusión, los ocupantes de uno de los vehículos sacaron un arma de guerra tipo Mini Uzi disparando contra el otro auto. Como consecuencia de estos disparos, un persona resultó muerta en plena vía pública.

En ese momento, agentes de la Policía Nacional del Perú se percataron de este hecho iniciando una persecución contra este vehículo que intentó darse a la fuga. Durante varios minutos se produjo una intensa persecución que recorrió varias cuadras del distrito de Comas.

Las patrullas policiales lograron impactar con este auto, pero los ocupantes del mismo bajaron disparando contra los efectivos generando otra balacera. Por suerte, los agentes lograron reducir a esto delincuentes terminando con su captura.

Tres sujetos fuero detenidos tras balacera

De acuerdo a las imágenes que vienen circulando en redes sociales, fueron tres los detenidos quienes ya se encuentran bajo custodia de las autoridades. Al interior de la unidad en la que se movilizaban, se encontró armas de fuego y otros elementos que podrían incriminarlos en diversos delitos.

De momento, la zona se encuentra cercada por la policía mientras se realiza las primeras diligencias de rigor. Además, se espera la presencia de representantes del Ministerio Público para el levantamiento del cadáver que dejó este lamentable hecho.

A su vez, se pudo conocer que los capturados fueron llevados a la comisaría del sector para dar inicio a las inicio a las investigaciones. De momento, se desconoce la identidad de los capturados.

De esta manera, una violenta balacera dejó un fallecido en el cruce de las avenidas Micaela Bastidas con Pallardelli en Comas. De acuerdo a testigos, sujetos atacaron a balazos un vehículo y luego emprendieron una intensa huida por las calles del distrito la cual terminó con su captura por parte de agentes de la policía.